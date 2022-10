Die Frauen des FC St.Gallen unterliegen Meister Zürich mit 3:5.

Fussball Aufholjagd nicht belohnt: Die Frauen des FC St.Gallen verlieren gegen die amtierenden Meisterinnen aus Zürich Der FC St.Gallen unterliegt in der Women's Super League dem FC Zürich mit 3:5. Aus einem 0:4 zur Pause machten die Ostschweizerinnen bis zur 89. Minute ein 3:4. 02.10.2022, 21.37 Uhr

Die St.Gallerin Eva Bachmann (rechts) erzielte gegen Zürich zwei Treffer. Bild: Freshfocus / Carsten Harz

(tow) Die erste Aktion in der Partie zwischen St.Gallen und Zürich auf dem Staader Bützel führte bereits zum ersten Treffer für die Gäste. Nach dem die St.Gallerinnen den Ball nicht aus der Gefahrenzone brachten, versteckte Oliwia Wos den Ball aus dem Hinterhalt ins lange Eck. Die Meisterinnen blieben weiter am Drücker. In der 14. Minute verfehlte ein Freistoss von Noa Schärz aus aussichtsreicher Position das Ziel doch um einige Meter. Rund zehn Minuten später stellte Viktoria Pinther auf 2:0 für Zürich. Die Stürmerin profitierte von einem unglücklichen Klärungsversuch von Larina Baumann und hob den Ball über die chancenlose Nadine Böhi hinweg ins Netz.

Nur fünf Minuten später erhöhten die Zürcherinnen erneut. Dieses Mal nickte Irina Pando eine Flanke der ehemaligen St.Gallerin Nadine Riesen ins Tor. Der Meister steckte weiterhin nicht zurück. Nach einem Fehlpass im Spielaufbau schaltete Zürich schnell um, ehe Topskorerin Fabienne Humm Goalie Böhi mit einem Schlenzer in die entfernte Torecke bezwang. In der Nachspielzeit hatte erneut Humm sogar das 0:5 auf dem Kopf, doch die Nationalspielerin scheiterte an der stark reagierenden Böhi. Es ging also mit dem harten Verdickt von einem Vier-Tore-Rückstand in die Katakomben.

Grosse Aufholjagd nach der Pause

Die erste Möglichkeit im zweiten Abschnitt gehörte St.Gallen. Jennifer Wyss setzt einen Freistoss aus 20 Meter nur knapp neben das Tor. In der 58. Minute jubelte dann auch das Heimteam erstmals. Zwar konnte Lourdes Romero den Schluss von Mona Gubler noch parieren, doch gegen den Nachschuss von Eva Bachmann war die Zürcher Torfrau chancenlos. Knapp zehn Minuten später setzte Karin Bernet einen Freistoss von der linken Seite an die Lattenoberkante, Romero wäre geschlagen gewesen. In der 84. Minute fand Sarina Heeb auf der rechten Angriffsseite viel Platz vor und hämmerte den Ball ansatzlos zum 2:4 unter die Latte. Nun witterte St.Gallen plötzlich Morgenluft und fand neben dem unermüdlichen Einsatz im zweiten Durchgang auch spielerische Lösungen. Eine solche führte in der 89. Minute zum mittlerweile verdienten Anschlusstreffer durch Bachmann. Nun mobilisierte das Heimteam nochmals alle Kräfte, lief aber in der Nachspielzeit in den entscheidenden Konter. Den Abschluss von Alayah Pilgrim konnte Böhi gerade noch an den Pfosten lenken, aber gegen den Nachschuss von Sydney Schertenleib war die Torfrau dann machtlos. Es blieb am Ende trotz einer fulminanten Aufholjagd bei dieser knappen Niederlage gegen die Favoritinnen aus der Limmatstadt.

Mit dieser Niederlage muss das Team von Cheftrainerin Marisa Wunderlin Luzern in der Tabelle wieder vorbeiziehen lassen. Weiter geht es für die St.Galler Equipe dann in zwei Wochen mit dem Auswärtsspiel beim Tabellenersten Servette Chênois .

Telegramm:

St.Gallen – Zürich 3:5 (0:4)

Bützel, Staad – 120 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Tore: 3. Wos 0:1. 26. Pinther 0:2. 31. Pando 0:3. 34. Humm 0:4.

58. Bachmann 1:4. 84. Heeb 2:4. 89. Bachmann 3:4. 93. Schertenleib 3:5.

St.Gallen: Böhi; Colombo (78. Zwyssig), Glanzmann, Baumann (45. Gaus), Batliner; Bernet; Aeberhard (78. Iseli), Gubler (64. Dörig), Wyss (64. Risch), Bachmann; Heeb.

Zürich: Romero; Rey, Riesen, Stierli, Wos (78. Schefer); Dubs (64. Pilgrim), Schärz (55. Piubel), Markou (46. Bernauer), Pando; Humm (55. Schertenleib), Pinther.

Bemerkungen: St.Gallen ohne Bischof, Böni, Brecht, Brunner, Caputo, de Freitas, Ess, Hefti, Iseni, Li Puma, Oertle (alle rekonvaleszent), Imlig (U19) und Christen (abwesend). - Kurzfristige Spielverlegung nach Staad wegen unbespielbaren Terrains im Espenmoos. - 70. Lattenschuss Bernet. -

93. Böhi lenkt Schuss Pilgrim an den Pfosten.