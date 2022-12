FC St.Margrethen: Von Chaos, Rücktritten und Vorwürfen

Stadt Wil «Unbegreiflich und höchst problematisch»: Schwere Vorwürfe gegen den Wiler Stadtpräsidenten Hans Mäder wegen den Vorgängen rund um die E-City-App

Die Entwicklung einer städtischen App bringt Hans Mäder arg in Bedrängnis. In einem Bericht wählt die Geschäftsprüfungskommission deutliche Worte und will den Fall juristisch überprüfen lassen. Der Stadtrat willigt ein.