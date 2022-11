Rad: Claudio Imhof nimmt die Pariser Bahn ein

EXPLOIT Der Thurgauer Veloprofi Claudio Imhof ist Leader in der Champions League Dank starken Leistungen auf der zukünftigen Olympiabahn in der Nähe von Paris führt der 32-Jährige aus Sommeri das Gesamtklassement vor dem Final in London an. 28.11.2022, 10.26 Uhr

Claudio Imhof aus Sommeri im Leadertrikot der Champions League. Bild: UCI Track Champions League

(pd) Claudio Imhof wird von Woche zu Woche stärker. Nachdem der Thurgauer in Berlin Rang zwei im Scratch und Platz vier im Ausscheidungsfahren belegt hatte, vermochte er sich am dritten von fünf Events im Rahmen der Track Champions League sogar noch zu steigern.

Im WM-Velodrom von Saint-Quentin-en-Yvelines bei Paris musste der 32-Jährige im Scratch einzig dem Spanier Sebastian Mora Vedri den Vortritt lassen, kurz darauf reihte er sich im Ausscheidungsfahren als Dritter ein.

Final im Olympiastadion von 2012

Was zur Folge hat, dass Imhof den Final in London – im Olympiastadion des Jahres 2012 wird am nächsten Wochenende sowohl am Freitag als auch am Samstag gefahren – als Leader der Ausdauerwertung in Angriff nehmen wird.

Er habe schon beim Champions League-Auftakt vor zwei Wochen auf Mallorca gespürt, dass es aufwärts gehe, so Imhof. Er sagt:

«Die Freude am Trainieren ist zurück – und wenn bei mir die Freude da ist, dann läuft es mir auf der Bahn in der Regel gut.»

Die WM im Oktober sei für ihn nach seiner gravierenden Verletzung leider etwas zu früh gekommen, nun aber könne er wieder aus dem Vollen schöpfen, sagte der EM-Dritte des Jahres 2021 in der Einzelverfolgung.

Und liess im nächsten Satz verlauten, er werde alles daransetzen, das Leadertrikot in London zu verteidigen:

«Es wird einen harten Kampf geben, aber ich bin bereit, um mich in diesem Weltklassefeld zu behaupten.»