Schwingen: Nordostschweizer Liveticker zum ESAF 2022 in Pratteln.

Jetzt live: Es geht um den Königstitel am Eidgenössischen Schwingfest 2022: Wie starten die Nordostschweizer in den ersten Tag?

Das Eidgenössische Schwingfest 2022 in Pratteln startet in Kürze. Was erreichen Nordostschweizer rund um Favorit Samuel Giger am ersten Tag? Das ESAF im Liveticker: