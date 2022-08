Schwingen: Nordostschweizer Liveticker zum ESAF 2022 in Pratteln.

Jahrhundert-Postraub Die Liebe hat ihn verraten: Wie ein Zürcher Stadtpolizist den letzten flüchtigen Posträuber in Miami aufgespürt hat

Vor 25 Jahren erbeuteten fünf Kleinkriminelle in Zürich 53 Millionen Franken. Der Fahrer der Bande war am längsten auf der Flucht und tauchte in den USA unter. Chronologie einer Verfolgungsjagd.