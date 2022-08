Das Nordostschweizer Fazit nach dem ersten Tag am ESAF.

ESAF 2022 Nordostschweizer Bilanz am ersten Tag in Pratteln mit mehr Schatten als Licht: Topfavorit Samuel Giger strauchelt, Armon Orlik läuft in einen Stucki-Konter und Domenic Schneider begeistert Der erste Tag des Eidgenössischen Schwingfests in Pratteln läuft für die Nordostschweizer nicht nach Wunsch. Der vierte Gang endet zwar versöhnlich, doch Giger und Co. stehen mit dem Rücken zur Wand. Ives Bruggmann, Pratteln Jetzt kommentieren 27.08.2022, 19.01 Uhr

Domenic Schneider jubelt nach seinem Sieg gegen Joel Strebel. Bild: ANDY METTLER

Spätestens im dritten Gang war das Déjà-vu für Samuel Giger perfekt: Wie schon am Eidgenössischen in Zug 2019 lag er auch in Pratteln mit dem Rücken im Sägemehl und der Fehlstart war Tatsache. Zwar war er an diesem Samstag gegen Fabian Staudenmann mit einem Gestellten in den Tag gestartet, doch der zweite Gang ohne Sieg spülte den Thurgauer Topfavoriten in der Tabelle weit zurück. Ob der 24-Jährige überhaupt noch in den Schlussgang einziehen kann, liegt nicht mehr in seinen Händen. Wenigstens entschied Giger die Gänge zwei und vier für sich, sodass er am Sonntag zumindest noch einen Spitzenplatz anvisieren kann.