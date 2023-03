Timo Meier und New Jersey unterliegen Toronto in der NHL mit 3:4.

Eishockey Timo Meier und die New Jersey Devils verlieren das NHL-Topspiel gegen Toronto – der Appenzeller sitzt beim entscheidenden Gegentreffer auf der Strafbank Die Toronto Maple Leafs gewinnen das NHL-Spitzenspiel gegen die New Jersey Devils um Nico Hischier, Jonas Siegenthaler und Neuverpflichtung Timo Meier mit 4:3. Der Herisauer trägt beim letzten Gegentreffer eine Mitschuld. Ives Bruggmann 08.03.2023, 11.13 Uhr

Timo Meier von den New Jersey Devils im Spiel gegen Toronto. Bild: Noah K. Murray / AP

Es war ein Abend zum Vergessen für Timo Meier in seiner zweiten Partie für die New Jersey Devils. Zunächst verlor er im Powerplay zu Beginn des dritten Drittels im Zusammenspiel mit Captain Nico Hischier den Puck, was das 2:1 für Toronto zur Folge hatte. Knapp vier Minuten vor Spielende musste der 26-jährige Appenzeller dann wegen eines hohen Stocks auf die Strafbank.

Meier: «Ich werde daraus lernen»

Die Gäste aus Kanada nutzten diese numerische Überzahl in der Person von Auston Matthews aus und erzielten den 4:3-Siegtreffer in diesem Duell zweier NHL-Spitzenteams. Meier, der die Partie mit einer Minus-eins-Bilanz beendete, sagte: «Ich muss in dieser Situation den Stock unten halten. Aber so ist es nun einmal. Ich werde daraus lernen. Es wird mich motivieren, besser zu werden und sicherzustellen, dass mir das nicht mehr passiert. Das nächste Mal ziehen wir ein solch umkämpftes Spiel auf unsere Seite.»

Trainer Ruff ist unzufrieden

Devils-Trainer Lindy Ruff war nach der Partie wenig erfreut über die Schlussphase seiner Mannschaft. «Wir haben unsere Führung in den letzten fünf Minuten hergeschenkt. Das wäre vermeidbar gewesen.» Auch die anderen Schweizer konnten die Niederlage nicht verhindern. Captain Hischier musste in 18:33 Minuten Eiszeit gar eine Minus-zwei-Bilanz hinnehmen. Verteidiger Jonas Siegenthaler kam in 13:29 Minuten auf dem Eis immerhin auf eine ausgeglichene Plus-Minus-Bilanz. Stürmer Meier stand während 20:23 Minuten im Einsatz. Goalie Akira Schmid wurde nicht eingesetzt.

Damit endete für New Jersey eine Serie von fünf Partien, in denen sie gepunktet hatten. Die Devils bleiben aber weiterhin in der Spitzengruppe und liegen in der Metropolitan Division vier Punkte hinter Leader Carolina Hurricanes und damit auf Playoff-Kurs.