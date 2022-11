NHL: Timo Meier und Kevin Fiala treffen, verlieren aber

St.Galler Regierung Stefan Kölliker sagt tschüss: Der St.Galler SVP-Regierungsrat und Bildungschef hört auf – er tritt 2024 nicht mehr zu den Wahlen an

Das Regierungskarussell beginnt sich zu drehen: Stefan Kölliker hat am Mittwochmorgen mitgeteilt, dass er sich im Frühsommer 2024 aus der Regierungstätigkeit zurückziehen wird. Was der erste St.Galler SVP-Regierungsrat erreicht, wen er verärgert und was er vermasselt hat.