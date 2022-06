Eishockey: HC Eisbären und EHC St.Gallen haben fusioniert

Eishockey Die beiden St.Galler Eishockeyklubs haben fusioniert: «Zeit, den Eishockeysport in St.Gallen zu etablieren» Die HC Eisbären und der EHC St.Gallen schlagen einen gemeinsamen Weg ein. Ab sofort startet der neu formierte Klub unter dem Namen HC Eisbären St.Gallen. Alain Rutishauser 14.06.2022, 16.05 Uhr

Der EHC St.Gallen und die HC Eisbären haben fusioniert – daraus ist der neue St.Galler Eishockeyklub HC Eisbären St.Gallen entstanden. Bild: Urs Jaudas

Es gibt Neuigkeiten beim St.Galler Eishockeyklub HC Eisbären. An der diesjährigen Hauptversammlung der Eisbären wurde verkündet, dass man mit dem EHC St.Gallen fusioniert. «Die Fusion wurde durch beide Vereine vorab, jeweils durch eine ausserordentliche Hauptversammlung, angenommen», schreibt der HC Eisbären in einem Statement auf Facebook.

Unter dem Motto «gemeinsam statt einsam» würden die Stärken beider Clubs gebündelt, heisst es im Statement weiter. Die Eisbären schreiben:

«Die Zeiten, in der jeder sein eigenes Süppchen kocht, sind passé.»

Fusion bündelt Erfahrungen beider Vereine

Die Fusion bündle die Erfahrungen im Nachwuchsbereich seitens der Eisbären sowie die Erfahrungen im Aktivbereich seitens des EHC. «Alle Mitglieder treten von nun an unter dem Namen HC Eisbären St. Gallen auf. Einstimmig wurde Florian Blatter, ehemaliger Nationalliga-Profi, zum Präsidenten gewählt», heisst es im Statement.

Die Nachwuchs- und Talentförderung werde zukünftig einen hohen Stellenwert haben. Der Verein setze dabei auf ein spezifisch ausgebildetes Trainerteam sowie ein Nachwuchskonzept, das gemeinsam mit der Eishockeyschule erarbeitet worden sei. «Motivierte Coaches auf allen Stufen werden sich dieser wertvollen und zeitaufwendigen Aufgabe annehmen», schreiben die Eisbären weiter.

Fusion soll Abwanderungen minimieren

Die Fusion habe weiter zum Ziel, Abwanderungen von Spielerinnen und Spielern zu minimieren und diese besser in die eigenen Mannschaften zu integrieren. Die Eisbären schreiben im Statement: «Auf die nächste Saison stellen die Eisbären eine 3.-Liga-Mannschaft, dessen Ziel es in den nächsten Jahren sein wird, wieder in die 2. Liga und längerfristig in die

1. Liga aufzusteigen.» Zusätzlich werde auch die Damenmannschaft des HC Eisbären St.Gallen, die Queens, wieder einen höheren Stellenwert geniessen.

«Der HC Eisbären St. Gallen steht mit dieser Fusion finanziell auf gesunden Beinen», so das Statement weiter. Dennoch werde es eine zentrale Aufgabe sein, lokale und regionale Partner und Sponsoren zu gewinnen, die eine professionelle Nachwuchsarbeit und einen gesunden Aktivbereich unterstützen. Die erfolgreiche Saison 2022 mit dem Meistertitelgewinn lasse den Klub positiv in die Zukunft blicken:

«Es ist an der Zeit den Eishockeysport hier in St. Gallen in der Hauptstadt der Ostschweiz zu etablieren. Neben Fussball und Handball ist er nun definitiv da.»