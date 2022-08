Eishockey Der Fuchs, der Zauberer und der Hexer: Fragen und Antworten zum Saisonstart der Rapperswil-Jona Lakers Die Rapperswil-Jona Lakers beginnen am Donnerstag mit dem Champions-League-Heimspiel gegen München die Saison. Acht Fragen und Antworten zu Klub und Zustand, Abgängen und Zuzügen. Und es gibt einen neuen Captain. Peter Eggenberger Jetzt kommentieren 31.08.2022, 05.00 Uhr

In der vergangenen Saison gab es für die Lakers viel zu feiern in der Regular Season. Bild: Christian Merz/ Keystone (Rapperswil, 12. März 2022)

Die Lakers haben in der Regular Season unter dem neuen schwedischen Coach Stefan Hedlund 38 Punkte mehr gewonnen als in der Spielzeit zuvor. Sie kletterten damit vom zehnten auf den vierten Rang in der Tabelle. Während die Lakers 20/21 unter Trainer Jeff Tomlinson im Halbfinal gegen Zug ausgeschieden waren, kam das Out vergangene Saison im engen Playoff-Viertelfinal gegen Davos.

Die Bilanz der ersten Spielzeit unter Hedlund fällt dennoch positiv aus. Das Team hat sich unter dem Taktikfuchs weiterentwickelt, verfügt über vier ausgeglichene Blöcke, ist diszipliniert, spielt variabler und ist mental stabiler.

Alle relevanten Teamstatistiken haben sich in der Regular Season 21/22 gegenüber der Vorsaison verbessert: erzielte Tore, Gegentore, Effektivität im Powerplay und im Boxplay, Strafminuten. Die Lakers erhielten pro Spiel ein Gegentor weniger – ein wesentlicher Faktor für die Steigerung um sechs Plätze. Sie verzeichneten 122 Strafminuten weniger als in der Vorsaison – einer der Gründe für die geringere Zahl Gegentore.

Extrem bitter war das Ausscheiden gegen Davos. Die Lakers hatten in der Serie bereits 3:0 geführt, ehe sie vier Spiele hintereinander verloren. Insbesondere die Heimniederlage im fünften Spiel tat weh, hatten die Lakers doch bis zwei Minuten vor Spielende 2:0 geführt, ehe sie in der 84.Minute der zweiten Verlängerung das 2:3 kassierten.

Hedlund sagt: «Einige Wochen schmerzte das Scheitern sehr. Dann verwandelte es sich für alle in eine Motivation und Energiequelle, es besser zu machen und noch härter zu arbeiten, um den nächsten Schritt zu gehen.» Sportchef Janick Steinmann sagt, das Out sei nicht mehr präsent: «Dass eine Niederlage lange in den Köpfen nachhallt, habe ich im Eishockey noch nie erlebt.»

Am Donnerstag eröffnen die Lakers mit dem Heimspiel gegen Red Bull München die Gruppenphase der Champions League. Die weiteren Gegner sind der slowakische Meister Slovan Bratislava und der finnische Meister Tappara Tampere. Bis zum 11.Oktober absolvieren die Lakers sechs Partien. Die nationale Meisterschaft beginnen sie am 14.September mit einem Heimspiel gegen die ZSC Lions.

Steinmann hofft, dass sich nicht viele Spieler verletzen, und er sagt: «Die langen Reisen sind für uns ungewohnt.» Hedlund denkt, dass die Champions League helfen kann, gut in die Liga zu starten. «Wir haben 10 Verteidiger und 16 Stürmer. Das Kader ist breit genug für zwei Wettbewerbe.»

Gekommen sind der Verteidiger Maxim Noreau aus der National League sowie die Stürmer Jordan Schroeder und Nicklas Jensen aus der KHL. Noreau ist zwar schon 35-jährig, aber offensiv immer noch einer der besten Verteidiger der Liga. Center Schroeder und Flügel Jensen verbuchten vergangene Saison jeweils fast einen Punkt pro Spiel und kennen sich seit vielen Jahren.

In der KHL spielten sie in der gleichen Linie. Steinmann weist darauf hin, dass die neuen Ausländer bei allen Teams der National League besser seien. «Das hat mit dem Krieg in der Ukraine und mit der KHL zu tun. Viele überdurchschnittliche ausländische Spieler, die keine Zukunft in der KHL sehen, sind dadurch auf den Markt gekommen.»

Der Stürmer war mit 64 Punkten in der Regular Season der beste Skorer der Liga. Als Lohn hat eine Fachjury den 36-jährigen Tschechen zum wertvollsten Spieler der Liga gewählt – und die Lakers haben den Vertrag vorzeitig bis 2024 verlängert. Zudem wurde der Zauberer mit dem Puck zum neuen Captain ernannt, als Nachfolger von Andrew Rowe.

Hedlund: «Cervenka hat die besten Off-Ice-Werte aller Spieler im Team. Er kann noch drei Jahre auf höchstem europäischem Level spielen. Er war in der Vorsaison wohl der beste Akteur in Europa. Weil er sehr hart trainiert und äusserst seriös lebt, kann er das weiterhin sein. Er ist ein phänomenaler Spieler.»

Roman Cervenka (links) ist nun Captain der Lakers. Bild: Claudio De Capitani/Freshfocus

Der Wechsel im Captainamt werde Rowe helfen, sein Potenzial auszuschöpfen, sagt der Trainer. «Er war in der Rolle des Captains zu stark beansprucht.» Cervenka hingegen sei auch Captain der tschechischen Nationalmannschaft. Er kenne diese Aufgabe und wisse, wie man damit umgeht. Der Sportchef gibt zu bedenken, dass Rowe ohnehin nicht unbedingt habe Captain sein wollen. «Aber damals hatten wir kaum Leader.»

Nyffeler spielte 44 Partien in der Regular Season, Ligahöchstwert bei den Goalies, und hielt mehr als 92 Prozent aller Schüsse. Er ist seit 2015 die defensive Lebensversicherung der Lakers. Wenn er nicht hext, wird es schwierig. Sein Backup war vergangene Saison Noël Bader, der so wenig Erfahrung hatte wie die neue Nummer zwei der Lakers, Robin Meyer.

Hedlund plant, Meyer mehr Einsätze in der Liga zu gewähren, als Bader sie hatte. Dies werde die Abhängigkeit von Nyffeler reduzieren. Hedlund wie Steinmann attestieren Meyer sehr gute Anlagen. Ob die Lakers bei einem längeren Ausfall Nyffelers eine Ausländerlizenz für einen Goalie lösen würden, lässt Steinmann offen.

Trotz der hohen Messlatte mit Playoff-Halbfinal 20/21 und mit 94 Punkten in der Regular Season 21/22 bleibt das Minimalziel der Lakers eine Top-Ten-Klassierung und damit die Qualifikation für die Pre-Playoffs. Steinmann sagt: «Es ist schön, dass eine gewisse Erwartungshaltung vorhanden ist. Die Liga wird sehr kompetitiv sein, alle Teams sind besser geworden.» Die Konstanz der Vorsaison zu wiederholen, werde eine grosse Herausforderung sein. Könnten die Lakers gar Kandidat für den Playoff-Final sein? Steinmann: «Ein solches Statement werde ich nie öffentlich abgeben.»

Transferübersicht Zuzüge

Robin Meyer (EVZ Academy)

Janis Elsener (SCL Tigers)

Maxim Noreau (ZSC Lions)

Mats Alge (EVZ Academy)

Jordan Schroeder (Jokerit)

Nicklas Jensen (Jokerit)

Tyler Moy (Servette)



Abgänge

Noël Bader (Rücktritt)

Igor Jelovac (Lausanne)

Marco Lehmann (Bern)

Zack Mitchell (Podolsk)

Steve Moses (Hämeenlinna)

Benjamin Neukom (Olten)

Simon Marha (Ticino Rockets)

Kalle Kossila (Växjö)

