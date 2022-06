Eishockey: Der HC Eisbären und der EHC St.Gallen haben fusioniert

Eishockey Der EHC St.Gallen und der HC Eisbären gehen gemeinsam in die Zukunft und fusionieren: «Genau das, was wir in St.Gallen brauchen» Was jahrelang gescheitert ist, hat nun geklappt: Die beiden St.Galler Eishockeyklubs machen gemeinsame Sache. Die beiden Klubpräsidenten Sascha Hasler und Florian Blatter erklären, was die Gründe der Fusion sind und welche Ziele sie für die Zukunft verfolgen. Alain Rutishauser Jetzt kommentieren 23.06.2022, 17.00 Uhr

Florian Blatter (links), Präsident der HC Eisbären, und Sascha Hasler, Präsident des EHC St.Gallen, schlagen einen gemeinsamen Weg ein. Bild: Belinda Schmid (Lerchenfeld, 22. Juni 2022)

Vor kurzem haben der HC Eisbären St.Gallen und der EHC St.Gallen verkündet, dass sie auf die kommende Saison fusionieren werden. Die zwei Eishockeyklubs, die beide im Lerchenfeld trainieren, wollen künftig die Kräfte, namentlich im Nachwuchs- und im Aktivbereich, bündeln. Der EHC St.Gallen spielte bisher in der 3. Liga, der HC Eisbären wurde Tabellenerster in der 2. Liga, verpasste den Aufstieg im Playoff-Final aber knapp. Das neue, fusionierte Team, das weiterhin HC Eisbären St.Gallen heissen wird, startet in der 3. Liga.

«Das ist schon seit fünf oder sechs Jahren versucht worden, entweder von unserer Seite oder von den Eisbären, bisher war es aber immer zum Scheitern verurteilt», sagt Sascha Hasler, Präsident des EHC St.Gallen. Denn meist standen Lappalien und Missgunst im Weg. Es gab Probleme wegen der Eiszeiten, der Garderobenzuteilung oder des Catering. «In der Zeit als ich Sportchef war, und das soll jetzt keine Kritik sein, waren im Vorstand einige Hardliner dabei, die solche Geschichten miterlebt haben und deutlich gegen eine Fusion waren», sagt Florian Blatter vom HC Eisbären.

Seit er vor einem Jahr das Präsidium bei den Eisbären übernahm, hatte der Zusammenschluss der beiden Vereine klare Priorität. Blatter fügt an:

«Ich wollte nicht warten, bis einer der beiden Vereine kaputtgeht. Eishockey in St.Gallen hat es so oder so schwer, und da brauchen wir jeden, der für den Sport brennt.»

Florian Blatter sagt, in den nächsten fünf Jahren wolle man in die 1. Liga. Bild: Belinda Schmid

Die erste Mannschaft des HC Eisbären wurde sensationell Regionalmeister und wäre beinahe in die 1. Liga aufgestiegen. Trotzdem hat das Team nun über zehn Abgänge. «Verschiedene Spieler haben Angebote aus der 1. Liga bekommen, andere wollten kürzertreten, da ihnen die 2. Liga zu viel Aufwand wurde», sagt Blatter. Diese seien in ein Alter gekommen, in dem Studium und Job viel Zeit koste. Sieben Spieler wechselten daher zurück in die 4. Liga. Fünf Spieler schlossen sich 1.-Liga-Vereinen an.

Das Ziel sei deshalb ganz klar, Abgänge zu vermindern und ein breites Team aufzustellen. «Durch die Fusion müssen wir nicht mehr hoffen, dass es keine Verletzungen oder Ausfälle gibt», sagt Hasler. Mehr noch, es werde sogar Selektionen geben, da das Kader nun tendenziell zu gross sei. Blatter fügt an:

«Das ist doch genau das, was wir in St.Gallen brauchen. Es soll eine Ehre sein, für den Stadtklub zu spielen und dafür braucht es auch Konkurrenzkampf.»

Auch der finanzielle Aspekt sei ein Grund zur Fusion gewesen, auch wenn Hasler und Blatter betonen, dass keiner der beiden Vereine Geldprobleme gehabt hätte. Blatter sagt: «Aber als zwei Klubs in derselben Stadt nimmt man einander die Sponsoren weg. Auf lange Sicht ist es daher einfach lukrativer, zusammenzuspannen.»

Blatter betont: «Das Eishockeybusiness ist ein Haifischbecken.» Weil die Kinder in der ganzen Region knapp seien, würden Nachbarvereine regelmässig versuchen, Junioren und ihre Eltern abzuwerben. Er fügt an: «Das kannst du nur verhindern, wenn du die Junioren von A bis Z super betreust und ihnen das Gefühl gibst, man wolle nur das Beste für den Nachwuchs.»

«Die Eisbären integrieren den EHC, das ist die Idee. Denn sie sind besser aufgestellt, haben nebst einer 2.-Liga-Mannschaft auch eine Frauenmannschaft und einen breiten Nachwuchs», sagt Hasler. Der neue Name sei aus EHC-Sicht nie ein Problem gewesen.

Präsident des HC Eisbären St.Gallen wird Florian Blatter. Sascha Hasler wird künftig für den Platz, die Organisation und das Catering zuständig sein und sein buchhalterisches Know-how einbringen. «Ich war für drei Jahre Präsident, da habe ich mein Amt gerne abgegeben», fügt Hasler an.

Sascha Hasler sieht mit einem lachenden und einem weinenden Auge dem Zusammenschluss entgegen. Bild: Belinda Schmid

Dies sei die eigene Entscheidung der beiden Vereinsvorstände gewesen, die über Monate gereift sei. «Aus finanzieller und kadertechnischer Sicht war es das vernünftigste, eine 3.-Liga-Mannschaft zu stellen und ruhig zu starten», sagt Blatter.

Das Ziel sei nun, in den nächsten fünf Jahren in der 1. Liga zu spielen.

«Ich sehe die Fusion mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Klar, der EHC St.Gallen ist Geschichte, aber wir gehen nun mit den Eisbären in eine gemeinsame Zukunft», sagt Hasler. Das Ziel sei, den Eishockey in St.Gallen weiterzubringen, und das mache Freude.

Blatter fügt an, dass man noch grosse Aufgaben vor sich habe. «Wir brauchen die Stadt St.Gallen hinter uns, nicht zuletzt auch finanziell, denn Eishockey ist ein teurer Sport», sagt Blatter. Zusätzlich müsse man alle bisherigen Mitglieder und Sponsoren begeistern und davon überzeugen können, dass das neue Projekt Hand und Fuss habe.

«Darum sage ich: Den Ball – oder Puck – flach halten, jeden Tag gute Arbeit leisten, und dann kommt es gut.»

