Cyrill Bauer treibt trotz einer Behinderung sehr viel Sport

EINFACH NUR SPORT Cyrill Baur aus Gossau kann sich im Sport mit seiner geistigen Beeinträchtigung ausleben und entfalten Für die Spiele des FC St.Gallen hat er eine Saisonkarte. Für ein Eishockeyspiel reist er auch einmal nach Bern. Aber der 32-Jährige ist auch selber sehr sportlich unterwegs: Handball, Fussball, Laufen, Snowboard – einfach nur Sport. Fritz Bischoff Jetzt kommentieren 03.11.2022, 16.46 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Cyrill Bauran National Games 2022 in St.Gallen. Bild: PD

An den Heimspielen der Handballer von Fortitudo Gossau in der NLB gehört er seit Jahren als Pauker und Stimmungsmacher zum unverzichtbaren «Inventar». An Handballspielen in der St.Galler Kreuzbleiche von St.Otmar ist er immer dann zur Stelle, wenn es darum geht, das bestehende Team der Trommler und Pauker zu ersetzen oder zu verstärken.

Cyrill Baur aus Gossau ist 32-jährig und lebt seit seiner Geburt mit einer geistigen Beeinträchtigung. «Cyrill hat eine Wahrnehmungsstörung, Probleme mit seiner Feinmotorik und seinen Augen. Im Lesen und Schreiben hat er in etwa das Niveau der 1. Klasse», erklärt sein Vater Roland Baur. Er selber spielte einst bei Fortitudo Gossau Handball und war im Verein schon als Finanzchef tätig. Roland Bauer sagt: «Für uns war es selbstverständlich, dass Cyrill trotz seiner Behinderung immer und überall hin mitkam. So fand er den Weg zum Sport und speziell zum Handball.»

Einsätze von den Junioren bis zur 4. Liga

Schon bei den Junioren U15 Promotion bestritt er seine ersten Spiele. Seit 13 Jahren ist er in der 4. Liga mit Gossau aktiv. Cyrill Baur war schon sportlich aktiv, als von Inklusion noch kaum die Rede war. Deshalb will er auch weiter am normalen Meisterschaftsbetrieb der Handballer teilnehmen. Trotzdem unterstützt er die Bestrebungen für Trainings- und Spielangebote für Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung. Er sagt:

«Ich konnte an der CP-Schule in St.Gallen schon von meinen Handballerfahrungen berichten. Das hat mir viel Freude bereitet.»

Gut findet der 32-Jährige auch, dass der SV Fides nach den Herbstferien mit einem speziellen Unified-Training begonnen hat. «Da kann ich dann auch im Training mithelfen. Ich habe ja schon viele Erfahrungen», freut er sich.

National Summer Games in St.Gallen als Input

Seinen Ursprung hat das neue Trainingsangebot beim SV Fides in den National Summer Games im Juni dieses Jahres in St.Gallen. «Handball war dort eine Demonstrationssportart. Wir durften bei der Organisation mithelfen. Wir waren von den Spielen begeistert. Unser Verein steht auch für Inklusion. Unser neues Trainingsangebot ‹SV Fides Unified› ist offen für interessierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit und ohne Beeinträchtigung», erklärt der Präsident des SV Fides, Roger Mayer. Beim ersten Training in der vergangenen Woche waren zehn Personen anwesend.

Cyrill Baur möchte, dass es für Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung möglich sein muss, Sport mit seinesgleichen zu betreiben, aber auch Nichtbehinderten. Er sagt:

«Ich finde, dass es möglich sein muss, dass alle Handball spielen können, wenn sie wollen. Oder einfach: Sport ist für uns alle wichtig.»

Die Selbstständigkeit bewahren

Wichtig ist es ihm und seinen Eltern auch, dass er im Umgang mit nicht behinderten Menschen seine Selbstständigkeit wahren kann. Er wohnt zusammen mit zwei Kollegen in St.Gallen in einer Wohngemeinschaft und arbeitet beim HPV Rorschach in der Holzbearbeitung. Ein entscheidender Faktor in seiner Selbstständigkeit ist der Sport. Neben dem Handball ist er auch begeisterter Fussballer. Als solcher beteiligte er sich auch an den National Summer Games. Angetan ist er auch vom Laufsport. Im Winter ist er begeisterter Snowboard-Fahrer.

In dieser Disziplin qualifizierte sich der Gossauer schon für die World Winter Games und erreichte im österreichischen Schladming einen vierten und fünften Platz. Er sagt:

«Ich liebe das Snowboarden sehr. Es macht mir viel Spass, möglichst schnell über den Schnee zu kurven.»

Der intensivste Spass bleibt für ihn jedoch die Unterstützung seiner Lieblingsvereine mit seiner grossen und vor allem lauten Pauke. «Zwar ärgere ich mich jeweils, wenn meine Mannschaft verliert, schlecht spielt oder die Schiedsrichter gegen uns sind. Freude habe ich am Sport aber so oder so – als Fan und als Aktiver. Ohne Sport könnte ich nicht leben.»

Der Sport ist der wichtigste Teil, der die Freizeit von Cyrill Baur ausfüllt. Damit ist er zufrieden. Er hat aber doch noch einen Wunsch:

«Ich möchte einmal entweder den Fussballer Lionel Messi treffen oder mit dem Handballer Beni Geisser von St.Otmar spielen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen