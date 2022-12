Rad: Claudio Imhof gewinnt die Champions League

BAHNRADSPORT Eine Sternstunde für den Gebeutelten: Er wollte nur mitfahren, aber der Thurgauer Veloprofi Claudio Imhof gewinnt die Champions League Es ist noch nicht so lange her, da lag er am Boden. Ein Sturz im März auf der Rennbahn in Grenchen hatte unter anderem ein Schädelhirntrauma zur Folge. Der Vorfall hätte das Ende der Karriere als Berufssportler bedeuten können. Daniel Good Jetzt kommentieren 05.12.2022, 16.39 Uhr

Ein einmaliger Moment in der Karriere von Claudio Imhof: Siegesfeier vor ausverkauftem Haus in London. Bild: Alex Broadway/Swpix.com

Aber Claudio Imhof setzte alles daran, um weiter Velorennen bestreiten zu können. Die Einsätze an der Tour de Suisse und an der EM in München kamen zwar zu früh für den malträtierten Kopf. «Aber immerhin zeigte die Tour de Suisse, dass ich professionelle Hilfe in Anspruch nehmen musste», sagt der 32-Jährige.

Er befindet sich seit dem Frühsommer – und auch heute noch – in intensiver Therapie. Denn gut ist es immer noch nicht. «Abseits des Velofahrens habe ich nicht mehr so viel Energie wie früher.» Und auch die Rennen selber sind für Imhofs Kopf nicht einfach. Laute Musik, wechselndes Licht und Nervosität setzen zu.

Souverän im tückischen Ausscheidungsrennen

Insbesondere in London, wo Imhof die Leaderposition im Gesamtklassement der Champions League der Bahnfahrer zu verteidigen hatte. Die ausverkaufte Olympiahalle von 2012 war ein Tollhaus. Der Rennfahrer aus Sommeri sagt:

«So etwas habe ich noch nie erlebt.»

Als die Entscheidung anstand, musste Imhof vier Punkte auf den ehemaligen Weltmeister und sechsfachen Europameister Sebastian Mora aus Spanien aufholen. Nach Stationen auf Mallorca, in Berlin und Paris gab das Ausscheidungsrennen in London den Ausschlag über Platz eins in der Gesamtwertung und 25000 Euro Siegprämie.

Claudio Imhof (Zweiter) auf der Verfolgung eines Briten. Bild: Alex Broadway/Swpix.com

Ausscheidungsrennen sind eine tückische Angelegenheit; jeweils der Letztklassierte nach einer gewissen Rundzahl scheidet aus. Imhof jedoch, früher nicht immer ein Ausbund an Wettkampfhärte, behielt einen kühlen Kopf. Er sagt:

«Ich war schon nervös. So wie man es halt ist vor so einem entscheidenden Rennen vor 8000 Zuschauern. Aber ich hatte das Geschehen unter Kontrolle und geriet nie in Gefahr. Ich konnte selber mitbestimmen, wie es läuft.»

Den Sieg in der letzten Wertungsprüfung musste Imhof unter ohrenbetäubendem Lärm zwar dem Einheimischen Oliver Wood überlassen, aber Platz zwei im finalen Ausscheidungsrennen reichte, um den punktgleichen Spanier Mora im Gesamtklassement auf Distanz zu halten. Aufgrund der besseren Klassierung im letzten Wertungswettkampf der Rennserie.

Als die Champions League am 12. November auf Mallorca begann, hatte Imhof nicht im Traum daran gedacht, dass er drei Wochen später den bedeutendsten Erfolg seiner Karriere verbuchen würde. Er sagt:

«Mein Hauptziel war es im Vorfeld der Champions League, Rennerfahrung zu sammeln.»

Denn das Übel mit dem Schädelhirntrauma war – und ist – immer noch nicht ausgestanden.

Die Champions League wurde zum zweiten Mal ausgetragen. Ausser in Berlin waren alle Veranstaltungen ausverkauft. Schon im Vorjahr war Imhof dabei und gewann eine Prüfung in London. Auf derselben Bahn holte er 2016 auch die WM-Bronzemedaille im Scratch – und wurde für die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro übergangenen. Wie auch für jene 2021.

So viel Geld wie nie auf einen Schlag

So ist nun Olympia 2024 in Paris das Ziel Imhofs. Auf der Olympiabahn ergatterte er eine Woche vor den Rennen in London die Führung im Gesamtklassement. «Dann trainierte ich voll durch», sagt er.

Für einen wie Imhof ist die Champions League eine grosse Sache. So viel Geld auf einen Schlag hat er noch nie erhalten. Aber der gelernte Milchtechnologe sagt:

«Ehrlich, ich habe nie an die Prämie gedacht.»

Er fahre nicht wegen des Geldes Rennen. Sonst hätte er schon längst aufhören müssen.

Die Champions League ist ein Ersatz für die vielen Sechstagerennen, die es nicht mehr gibt. Ein paar wenige sind übrig geblieben. So das heute beginnende Rennen in Rotterdam, das Imhof mit Lukas Rüegg bestreitet. Imhof sagt:

«Wir müssen die wenigen sich bietenden Gelegenheiten nutzen. Auch im Hinblick auf die Heim-EM im Februar.»

