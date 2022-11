Yael Aeberhard und der FC St.Gallen siegen gegen Rapperswil.

Fussball Die FCSG-Frauen siegen im Kybunpark: Ein Traum, auch für Offensivspielerin Yael Aeberhard Die Frauen des FC St.Gallen gewinnen in der Women’s Super League gegen Rapperswil-Jona mit 3:1. Die 19-jährige Thurgauer Stürmerin Yael Aeberhard gibt eine Demonstration in Sachen Direktpass. Beni Bruggmann Jetzt kommentieren 28.11.2022, 15.45 Uhr

Dauernd in Bewegung: Die St.Galler Stürmerin Yael Aberhard. Bild: Andrea Tina Stalder

Meistens spielt St.Gallens Frauenteam im Gründen- oder im Espenmoos. Das letzte Heimspiel des Jahres aber wird im Kybunpark ausgetragen. 502 Zuschauerinnen und Zuschauer freuen sich über Gratiseintritt und Sitzplatz, manchmal sogar in der wärmenden Herbstsonne. Noch mehr freuen sich die Spielerinnen, im Stadion zu spielen. «Dieses Ambiente, diese Infrastruktur», schwärmt Trainerin Marisa Wunderlin und erwähnt auch den perfekten Rasen. «Ein Traum!»

Nach zwölf Minuten führt das Heimteam 1:0. Yael Aeberhard spielt den perfekten Pass zwischen drei Gegnerinnen durch auf die rechte Seite. Das Publikum applaudiert. Von dort passt Serena Li Puma zur Mitte, wo Eva Bachmann aus kurzer Distanz einschiesst. Aus dem Szenen- wird Torapplaus.

Häufig findet Yael Aeberhard die Lösung bereits mit dem ersten Ballkontakt. Bild: Andrea Tina Stalder

In der zweiten Halbzeit brauchen die St.Gallerinnen wieder zwölf Minuten Anlaufzeit. Dann sorgt das Duo Li Puma-Bachmann mit einer Kopie des ersten Tores für die Vorentscheidung. «Der Sieg ist verdient», sagt die Trainerin, «denn wir waren die bessere Equipe. Dennoch hätte das Spiel in der zweiten Hälfte kippen können. Aber das Team ist kompakt geblieben.»

Die Kunst des Direktspiels

St.Gallens Quartett Bachmann, Karin Bernet, Franziska Gaus und Jennifer Wyss prägt das Spiel: ballsicher, ideenreich, optimistisch. Davor ist Sturmspitze Aeberhard, die als einzige keine Defensivaufgabe zu erfüllen hat, dauernd in Bewegung, vorwärts, seitwärts, rückwärts. Die 19-Jährige hat kaum Ballkontakte, aber was sie aus diesen wenigen Möglichkeiten macht, ist sehenswert. Praktisch jedes Zuspiel leitet sie direkt weiter – und es kommt an. So macht sie das Spiel schnell. «Yael hat das Gefühl für den freien Raum, läuft dorthin oder spielt den Ball hinein», sagt die Trainerin.

Schon der Grossvater

So bereitet sie Torchancen vor. In der 26. Minute sind die Rollen vertauscht. Diesmal wird Aeberhard von Gaus mit dem öffnenden Pass lanciert. Allein vor dem Tor scheitert sie aber am Rapperswiler Goalie. In Sachen Abschluss gibt es Steigerungspotenzial. Nach dem Auslaufen führen wir unser Gespräch auf den komfortablen Ledersitzen am Spielfeldrand. Vor uns herrscht Betrieb: Spielerinnen und Staff diskutieren, lachen, umarmen sich.

Yael Aeberhard hat einen älteren Bruder und wohnt bei den Eltern in Wängi. Aeberhards sind FCSG-Fans, schon der Grossvater war’s. Nach den ersten Lehrjahren in Bubenteams beim FC Wängi kommt Yael Aeberhard in den Nachwuchs nach St.Gallen. Das war vor sechs Jahren. An beiden Orten wurde sie ausgezeichnet ausgebildet. Gerne blickt sie zurück und ist Silvia Heeb in Wängi und Hanspeter Meier im St.Galler Nachwuchs dankbar. Vor zwei Jahren kam sie zu Teileinsätzen in der ersten Equipe, nun ist sie Stammspielerin. «Wir haben eine gute Stimmung im Team, sind eine Familie. Das gefällt mir. Das Trainerteam lebt Teamwork vor.»

Allmählich verlassen die Spielerinnen den Platz, es wird ruhiger. Mitspielerin Géraldine Ess kommt vorbei und ergänzt spontan: «Yael ist ehrlich, einfühlsam und bodenständig. Sie will, dass es uns allen gut geht.»

Später Studium

In der Schule war Yael wegen ihres Engagements im Fussball vom Sportunterricht befreit. Zum Fussball geht sie abends ostwärts, zum Studium morgens westwärts. In Frauenfeld besucht sie das Gymnasium. Nach der Matura wird sie studieren. Mittlerweile sitzen wir allein im Stadion. Stille, Ruhe, Zeit zum Nachdenken, auch das gehört zum Leben der jungen Frau. «Ich kann beim Malen und beim Töpfern abschalten. Und ich lese gerne in der Bibel. Das gibt meinem Leben einen Sinn. Ich bin dann im Frieden mit mir. Übrigens: Im Alten Testament kommt eine Frau namens Yael vor. Sie soll eine Kämpferin gewesen sein.» Das Gespräch ist zu Ende, wir verlassen den Platz. «Als kleines Mädchen war ich zusammen mit meinem Vater oft in diesem Stadion. Heute habe ich zum ersten Mal darin gespielt.» Sie strahlt. Ein Traum ist in Erfüllung gegangen.

