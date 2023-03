Leichtathletik: Simon Ehammers Risiko bleibt unbelohnt

Leichtathletik Simon Ehammer nach der Enttäuschung von Istanbul: «Ich wollte um Gold kämpfen und dazu sind keine Halbheiten erlaubt» Das Ostschweizer Trio kehrt mit unterschiedlichen Gefühlslagen von der Indoor-EM in Istanbul zurück. Jörg Greb Jetzt kommentieren 06.03.2023, 19.13 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Dreimal übertreten: Simon Ehammer zieht in Istanbul einen schlechten Tag ein. Bild: Michael Buholzer/Keystone

Von «an sich coolen Sprüngen» spricht Simon Ehammer auch mit grösserer Distanz zur Riesenenttäuschung an den Hallen-Europameisterschaften in Istanbul.

Nach dem vorzüglichen 60-m-Sprint (erster Zwischenrang) wollte er in seiner Paradedisziplin Weitsprung seine Ambition auf den Titel untermauern. Der Vorsprung auf den aktuellen Zehnkampf-Weltmeister und zuvor zweifachen Europameister Kevin Mayer aus Frankreich sollte anwachsen. Und Mayer beunruhigen.

«Jedes Mal zu wenig»

Das Vorhaben misslang vollständig. Scheiterte darum, weil Ehammer bei allen drei Versuchen leicht übertrat und deshalb die Sprünge eben «doch nicht so cool» waren.

Ehammer beschrieb seinen Weitsprung-Wettkampf so: «Ich korrigierte jedes Mal einen halben Fuss zurück beim Anlauf, doch es waren jedes Mal die zwei bis drei Zentimeter zu wenig.»

Die Enttäuschung sass tief. Rasch aber kam er zur Erkenntnis: «Das ist ‹part of the game›.» Teil des Spiels. Einen «Sicherheitssprung einlegen» – diese Variante zog er nicht in Betracht. Schliesslich, so betonte er, «wollte ich um Gold kämpfen und dazu sind keine Halbheiten erlaubt.»

Positives erkennen trotz schmerzhaften Tagen

Ehammer erlebte nach seiner Kapitulation beim Zuschauen vor Ort «zwei schmerzhafte Tage». Immer wieder tauchte die Frage auf: «Wo stünde ich? Welche Rolle könne ich in dieser Konkurrenz, bei dieser Konstellation spielen?»

Eine vielversprechende Möglichkeit hat der 23-Jährige verpasst. Aber – und das zeichnet ihn ebenso aus – sofort fand er in seiner Enttäuschung auch eine Möglichkeit, um das Verdikt positiv zu sehen. «Ich benötige keine Erholungszeit vom Siebenkampf und kann deshalb gleich loslegen mit der Vorbereitung auf den Sommer.»

Abhaken. Weitermachen. Das sind die Ansprüche, die er schnell an sich zu stellen begann. Ehammer richtet den Blick auf die Freiluftsaison mit dem Höhepunkt WM in Budapest Mitte August.

Und vorher, bereits Ende Mai, wird wiederum das internationale Mehrkampf-Meeting in Götzis für besonders viel Energie sorgen, dem Fast-Heim-Auftritt im Vorarlbergischen, gleich ennet der Grenze

Yasmin Giger scheitert über 400 m bereits im Vorlauf. Bild: Michael Buholzer/EPA

Giger: Motivation und Sicherheit für den Sommer

Ein solides, aber kein herausragendes Rennen zeigte die Romanshornerin Yasmin Giger über 400 m. Mit der Zeit von 53,75 Sekunden – gelaufen am frühen Morgen – schied sie bereits im Vorlauf aus.

«Dieser Auftritt war nicht das A und O, und unter diesen Umständen darf sich die Zeit noch sehen lassen», sagte die Athletin des LC Zürich. Um die drittbeste dieses Winters über die beiden Hallen-Runden handelt es sich für sie. Nur 14 Hundertstel war sie schneller bei ihrem Finalsieg an den Schweizer Meisterschaften von Mitte Februar in St.Gallen.

Und im Vergleich zu damals musste sie noch «die Ellbogen weit mehr ausfahren». Yasmin Giger sah sich in einige Positionskämpfe verwickelt. Zwar hatte sie sich auf diese «internationale Gangart» eingestellt.

Sie startete «es bitzeli aggressiver». Diese Kraft fehlte ihr am Schluss. Überzeugt ist die 23-Jährige davon, dass «mich diese Erfahrung weiterbringt und ich Motivation und Sicherheit mitnehme in die Vorbereitung der WM-Sommer-Saison.»

Wegen Oberschenkelproblemen fehlt Mathieu Jaquet (links) die Lockerheit. Bild: Adam Warzawa/EPA

Jaquet verpasst Halbfinal: Es zwickt im Oberschenkel

Aufgrund seiner Bestmarke von diesem Winter über 60 m Hürden (7,76 s) traute sich der Frauenfelder Hürdensprinter Ma­thieu Jaquet zu, in den Halbfinal vorzustossen. Es hat nicht sollen sein.

Nach einem soliden Start verspürte er bei der zweiten der fünf Hürden einen Zwick im Oberschenkelmuskel. Die Folge: Sein Körperschwerpunkt sackte ab, seinem Lauf fehlte die Lockerheit. Irgendwie «rettete» er sich ins Ziel.

Die Zeit aber von 8,10 Sekunden ist indiskutabel. Allein in diesem Winter lief Jaquet siebenmal unter acht Sekunden. Mit etwas Distanz hielt er fest: «Noch schmerzhafter als die Verletzung ist das gebrochene Ego.»

Jaquet nimmt sich vor, in Videoanalysen dem Zwischenfall auf den Grund zu gehen. Auf den neuen Hallen-Europameister und Trainingskollegen Jason Joseph – er verbesserte den Schweizer Rekord um drei weitere Hundertstel – verlor Jaquet 69 Hundertstel.