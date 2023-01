Radquer: Doppelgold für die Ostschweiz

Flugplatz Altenrhein Klimaprotest vor dem WEF: Aktivistinnen und Aktivisten blockieren Zu- und Wegfahrt +++ Polizei schreitet nicht ein

Am frühen Montagmorgen haben Klimaschützerinnen und Klimaschützer eine Aktion beim Flugplatz Altenrhein gestartet. Mit ihrem Protest machen sie gegen die Klimakrise und das am Dienstag beginnende Weltwirtschaftsforum in Davos mobil.