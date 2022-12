Handball: St.Otmar St.Gallen ist in der Krise - die Gründe

Handball Der TSV St.Otmar in der Krise: Das sind die Ursachen für den Sinkflug der St.Galler Handballer Vor dem wichtigen NLA-Spiel am Sonntag um 17 Uhr gegen Tabellennachbar RTV Basel kommt der St.Galler Traditionsverein nur auf acht Punkte – das sind die Gründe. Ives Bruggmann Jetzt kommentieren 10.12.2022, 05.00 Uhr

St.Otmars Rechtsaussen Marijan Rojnica bei einem Abschlussversuch gegen den BSV Bern. Bild: Donato Caspari

Nach 17 absolvierten Runden belegt der TSV St.Otmar mit nur vier Siegen Platz acht und muss damit um die Teilnahme am Playoff bangen. Im Heimspiel am Sonntag um 17 Uhr gegen den RTV Basel, der nur zwei Punkte hinter St.Otmar lauert, ist deshalb ein Sieg Pflicht. Ein Blick auf die bisherige Saison zeigt, dass der St.Galler Traditionsverein in vielen Bereichen nicht mehr zu den Topmannschaften zählt. Vor der Spielzeit lautete das Ziel noch Platz vier und damit das Playoff-Heimrecht im Viertelfinal. Nun müssen die St.Galler froh sein, wenn sie den Anschluss auf Rang sieben und sechs nochmals herstellen können. Das sind die Gründe für die Resultatkrise:

Seit Ariel Pietrasik ausfällt, hat St.Otmar nur eine von zehn Partien gewonnen. Davor waren es immerhin drei von sieben. Das alleine zeigt die Abhängigkeit des Klubs vom polnischen Ausnahmekönner. Sowohl vorne als auch hinten ist der Zweimetermann unverzichtbar. Derzeit fällt neben Pietrasik auch Peter Schramm aus, der eigentlich die Defensive stabilisieren sollte. Zwischenzeitlich musste auch Noah Haas verletzungsbedingt passen, ebenso wie Andrin Schneider. Trotz Pech in dieser Hinsicht dürfen nicht alle Probleme auf die Verletzungen geschoben werden. Auch andere Mannschaften müssen teilweise ohne Leistungsträger auskommen. Ohnehin muss St.Otmar sich daran gewöhnen, ohne Pietrasik auszukommen. Denn in der kommenden Saison wird der 23-Jährige den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen.

Dieses Problem zieht sich wie ein roter Faden durch die Saison. St.Otmars Spieler kassieren zu viele Gegentore nach Tempospiel des Gegners. Woran liegt das? Einerseits sind die St.Galler gezwungen, zwischen Offensive und Defensive Spielerwechsel vorzunehmen, andererseits rennen sie schlicht zu langsam von vorne nach hinten. Im modernen Handball gehört das einfach dazu. Und dort ist St.Otmar in diesem Bereich noch nicht angekommen. Natürlich werden die Beine im Verlaufe einer Partie schwerer, umso mehr mit einem dezimierten Kader. Aber ein schneller Rückzug ist die Grundvoraussetzung für eine funktionierende Defensive. Und eine solche stellt St.Otmar nicht. Durchschnittlich 32 Gegentore sind zu viele.

Er war der Königstransfer im Sommer. Der slowakische Nationalgoalie Marian Zernovic ist mit grossen Hoffnungen in St.Gallen begrüsst worden. Doch bislang erfüllte der 31-jährige Torhüter die hohen Erwartungen kaum einmal. In maximal fünf der 17 Partien war Zernovic ein Faktor. Das ist für einen Spieler seines Kalibers eindeutig zu wenig. Dazu kommt, dass Beco Perazic seine Nummer eins in den seltensten Fällen entlasten konnte. Auf dieser im Handball so wichtigen Position muss möglichst rasch mehr kommen. Zur Verteidigung der Schlussmänner soll angefügt sein: Werden sie im Rückzug von den Vorderleuten alleine gelassen, erschwert das ihre Arbeit um ein Vielfaches.

Auf dem rechten Flügel musste der TSV St.Otmar vor dieser Saison sowohl Ramon Hörler als auch David Fricker ersetzen. Marijan Rojnica und Olufemi Onamade wurden verpflichtet. Als rechter Rückraumspieler sollte Linkshänder Sadok Ben Romdhane die Mannschaft komplettieren. Alle drei bringen zweifelsohne Potenzial mit, doch ausgeschöpft haben sie es in dieser Spielzeit nur selten. Ben Romdhane überzeugt in der Offensive zu wenig mit seinem durchaus vorhandenen Spielwitz. Darüber hinaus löste Vuk Lakicevic seinen Vertrag auf. Die rechte Seite ist so häufig gar nicht in das Spiel involviert. Durchaus verständlich, denn die Erfolgsquote im Abschluss ist deutlich zu tief.

Dominik Jurilj, Benjamin Geisser und Tobias Wetzel waren vor rund zehn Jahren die letzten Spieler aus der eigenen Jugend St.Otmars, die den Durchbruch in der ersten Mannschaft schafften. Der ehemalige Captain Wetzel spielt aktuell in Dänemarks zweiter Liga. Seither ist aus dem Nachwuchs nichts Nachhaltiges gekommen. Zwar schnuppern einige wie Justin Kürsteiner oder Fabian Weber NLA-Luft. Von einem Stammplatz sind sie jedoch weit entfernt.

Dieser Teil der Mannschaft ist das eigentliche Prunkstück St.Otmars. Gefüttert von Regisseur und Vorbereiter Andrija Pendic erzielen die ausgezeichneten Distanzschützen Jurilj und Pietrasik Tor um Tor. So zumindest sahen die Pläne vor der Saison aus. Und der Start liess in dieser Hinsicht einiges erhoffen. Das eingespielte Trio harmonierte bestens. Doch der Plan B fehlt. Seit der Verletzung Pietrasiks sind die Offensivaktionen zu eintönig. Jurilj, der viel Verantwortung übernimmt, kann nicht in jeder Partie 15 Treffer erzielen. Oder fehlen Vorbereiter Pendic die Alternativen?

Verglichen mit den Topklubs der NLA hinkt der TSV St.Otmar in Sachen Vereinsstrukturen hinterher. Blickt man nach Kriens-Luzern, Winterthur oder Schaffhausen, so sind dort ein Geschäftsführer, ein Sportchef und mehrere Profi-Trainer im Amt. Bei St.Otmar lastet aktuell die gesamte Verantwortung auf den Schultern von Präsident Hans Wey und Trainer Zoltan Cordas. Nach dem Rückzug Andy Ditterts in den Nachwuchs sind in St.Gallen gleich mehrere Stellen vakant. Will St.Otmar in Zukunft einen Profibetrieb aufrechterhalten, muss in der Organisation personell dringend aufgerüstet werden. Im Ehrenamt ist dieser Verein nur schwer in die Zukunft zu führen.

Schon im Frühjahr kündigte Präsident Wey an: «Wir werden das Budget weiter senken müssen.» Schuld daran sind steigende Unfallversicherungsprämien sowie ausbleibende Sponsoringeinnahmen. Der Trikotsponsor wurde mangels Angebote in einem Wettbewerb erkoren. So kann St.Otmar mit einem Budget von 1,7 Millionen Franken für den Gesamtverein und 1,2 Millionen Personalaufwand rund um die erste Mannschaft nicht mehr mit den Topklubs mithalten, die zuletzt mit kostspieligen Transfers aufgefallen sind. So bleibt also einzig die Hoffnung, irgendwo den nächsten Ariel Pietrasik zu finden – oder ihn selbst zu schmieden. Trainer Cordas: «Ariel ist für uns ein Lottosechser.»

NLA. Sonntag: 17.00 St.Otmar – RTV Basel (Kreuzbleiche).

