«Das Niveau war krass» – Chiara Scherrers WM-Bilanz

Leichtathletik «Das Niveau war krass!» – die Toggenburger Läuferin Chiara Scherrer nach der WM über 1,13 Sekunden, die den Unterschied ausmachten Ärger und Freude: Chiara Scherrer zieht nach ihrer Rückkehr in die Schweiz WM-Bilanz. Ralf Streule Jetzt kommentieren 19.07.2022, 13.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Toggenburgerin Chiara Scherrer mitten im WM-Weltklassefeld. Bild: Jean-Christophe Bott/Keystone (Eugene, 16. Juli 2022)

Einen Tag vor WM-Bronzegewinner Simon Ehammer ist eine andere aufstrebende Ostschweizer Leichtathletik-Hoffnung in Kloten gelandet: die Steeple-Aufsteigerin aus dem Toggenburg, Chiara Scherrer.

Die 26-jährige hatte an der WM in Eugene den grossen Traum verfolgt, den Final zu erreichen. Nur ganz knapp scheiterte sie. Wäre sie 1,13 Sekunden schneller gewesen, würde sie noch immer in den USA weilen und sich auf den Final vom Mittwoch vorbereiten.

Die 18.-beste Steeple-Läuferin der Welt

Die Schweizer Rekordhalterin über 3000 m Steeple hatte ein sehr gutes Rennen gezeigt, mit 9:22.15 Minuten lag sie nur knapp zwei Sekunden über ihrem Landesrekord. Und gleichzeitig eben nur eine gute Sekunde über jener Zeit, die sie in den Final der besten 15 gebracht hätte.

Die Bütschwilerin ist die 18.-beste Steeple-Läuferin der Welt. Was sich grossartig anhört, freut und ärgert die 26-Jährige gleichzeitig.

Am Tag nach ihrer Rückkehr, noch mit Jetlag und grosser Müdigkeit, sagt sie:

«Mit dem Rennen war ich zufrieden, aber ich war schon sehr enttäuscht. Ich kann mir jedoch nichts vorwerfen – und ich könnte auch im Nachhinein gesehen nichts besser machen.»

Alles richtig gemacht also, aber am Ende einfach nicht mehr zulegen können in einem sehr schnellen Rennen, im schnellsten der drei Vorläufe.

Auch Europas Steeple-Elite wird immer schneller

Erstaunlich ist: Noch vor drei Jahren an der WM in Doha hätte Scherrers Zeit locker für den Finaleinzug gereicht. 9:30 Minuten hatte es damals «nur» gebraucht. Sie sagt:

«Das Niveau war krass!»

Woran es liegt? An neuem Schuhwerk in der Leichtathletik, auch auf der Bahn? An international professionalisiertem Training? Oder vielleicht doch eher daran, dass unterdessen mehrere Afrikanerinnen für Länder wie Bahrain oder Kasachstan starten und damit die Dichte an afrikanischen Läuferinnen im WM-Feld faktisch zugenommen hat?

Wobei: Auch die europäischen Läuferinnen haben international einen Zacken zugelegt. War Scherrer vor kurzem noch die drittschnellste Europäerin des Jahres, ist sie unterdessen auf Platz fünf zurückgerutscht.

Da ist die Französin Alice Finot oder die Albanerin Luiza Gega – beide erreichten den Final mit acht Sekunden Vorsprung auf Scherrer. Es sind dies Betrachtungen, die besonders vor der EM in München interessant sind für Scherrer. Mitte August will sie bereit sein, dort um Edelmetall kämpfen zu können.

Noch keine Zielsetzung für die EM

Scherrer nimmt trotz des verpassten Finals viel Positives mit aus den USA. Das Lauferlebnis im schönen, gänzlich auf Leichtathletik ausgerichteten Stadion zum Beispiel.

Die Vorfreude auf die EM in München, wo die Leichtathletikbegeisterung im Stadion noch grösser sein dürfte, ist gross, das Terrain für eine starke Leistung geebnet.

Welche Ziele sich Scherrer für die EM konkret setzen wird, lässt sie noch offen. Oder anders gesagt: Sie weiss es selbst noch nicht. Vieles hängt von der Konkurrenz ab. Auch hier der Vergleich: Ihre Trainingspartnerin Fabienne Schlumpf wurde 2018 in Berlin EM-Zweite, war damals aber ein paar Hundertstelsekunden langsamer als Scherrer in Eugene. Was mit den neuen Stärkeverhältnissen aber nichts heissen will.

Chiara Scherrer wird in den kommenden vier Wochen «zu Hause» trainieren, wie sie sagt. Sie werde dabei meist einsam unterwegs sein, weil Kolleginnen der TG Hütten im Höhentraining in St.Moritz weilen.

Sie stösst nicht dazu, weil sie sich zunächst von der USA-Reise erholen will. Und dann wieder Teilzeit als Physiotherapeutin arbeitet – auch während der EM-Vorbereitung. Den Wechsel ins Profitum will sie nach der EM angehen. Um an der WM 2023 in Budapest nachzuholen, was ihr in Eugene verwehrt blieb.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen