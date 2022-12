Die Bilanz vom FC Rorschach-Goldach und von Dardania St.Gallen.

Regionalfussball Der Höhenflug von Dardania St.Gallen hält an, auch der FC Rorschach-Goldach mischt vorne mit – die Hinrundenbilanz der lokalen Klubs aus der 2. Liga interregional Der FC Rorschach-Goldach und KF Dardania St.Gallen spielen in der

2. Liga interregional ganz vorne mit – so fällt die Bilanz nach der Vorrunde aus. Ives Bruggmann Jetzt kommentieren 02.12.2022, 05.00 Uhr

Rorschach-Goldachs Robin Jung (rechts) im Zweikampf mit dem St.Galler Patrick Sutter während des Cupspiels. Bild: Reto Martin

Nur sechs Strafpunkte und vier Gegentore trennen die beiden Klubs aus der Region nach der Hinrunde der 2. Liga interregional. Dardania St.Gallen und Rorschach-Goldach stehen auf Rang drei respektive vier der Tabelle. So fällt das Zwischenfazit nach der Hinrunde aus:

KF Dardania St.Gallen

Dardania-Sportchef Arsim Dautaj. Bild: PD

Der Trainerwechsel von Marco Pola zu Daniel Sereinig erwies sich als goldrichtig. Seit Sereinig Anfang Oktober übernommen hat, verlor Dardania kein einziges Spiel mehr. Aus sieben Partien resultierten fünf Siege und zwei Unentschieden. Durch diesen Schlussspurt vor der Winterpause rückten die Stadtsanktgaller bis auf den dritten Tabellenplatz vor. Der Höhenflug des Aufsteigers hält also auch in der 2. Liga interregional an. Sportchef Arsim Dautaj ist es wichtig, auf die Verdienste Polas zu verweisen. «Der Trainerwechsel war kein Entscheid gegen ihn, sondern für den Verein.» Nun möchte der Klub gerne mit Sereinig in die Zukunft gehen. «Wir sind guten Mutes. Die Gespräche stehen demnächst auf dem Programm», sagt Dautaj. Sereinig sei ein Trainer mit Erfahrung und Fachkompetenz, dessen Handschrift eindeutig zu erkennen sei. «Er hat die Qualität der Einzelspieler auf den Platz gebracht und sie zu einem Team geformt», so Dautaj. Das Ergebnis: Dardania St.Gallen steht auf Platz drei und ist damit der beste Klub der Region auf dieser Stufe. «Darauf sind wir stolz. Wir werden dranbleiben», sagt Dautaj.

Rang nach der Hinrunde: 3.

FC Rorschach-Goldach

Erneut stand zu Beginn der Saison ein Cup-Höhepunkt an. Dieses Mal wurde das Spiel zwischen dem FC Rorschach-Goldach und dem FC St.Gallen gar im Schweizer Fernsehen übertragen. Doch das 0:15 gegen den grossen Nachbarn St.Gallen war nicht das erhoffte Ergebnis. «Das mussten wir zuerst abschütteln», sagt Trainer Olaf Sager. Das gelang seiner Mannschaft eindrücklich. Nach der Startniederlage gegen Frauenfeld reihte der FC Rorschach-Goldach vier Siege aneinander. Zwischenzeitlich lag der Klub gar einige Tage an der Tabellenspitze. Danach hatte Trainer Sager mit einigen Sperren, Verletzten und Abwesenden zu kämpfen. Dennoch gelang es immer wieder, die Distanz auf die Relegationsplätze zu wahren. «Natürlich müssen wir die Abstiegsplätze im Auge behalten», so Sager. Aktuell beträgt der Abstand acht Punkte. Der Sieg im letzten Hinrundenspiel hat die Zwischenbilanz massgeblich beeinflusst. Mit einer Niederlage wäre Rorschach-Goldach nun auf Rang zehn. «Der Sieg gibt uns ein gutes Gefühl und Moral für die Vorbereitung», so Sager.

In den ersten drei Partien der Rückrunde bietet sich dem Team die Gelegenheit, gegen Mannschaften aus der hinteren Tabellenhälfte einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt zu gehen. Dabei kann sich Trainer Sager weiterhin auf den seit Jahren bestehenden «harten Kern» verlassen. Ein Indiz dafür: Der 35-jährige Stürmer Oliver Baumann führt die interne Torschützenliste mit sechs Treffern an – noch vor dem namhaften Neuzugang Andrea Lo Re mit fünf Toren.

Rang nach der Hinrunde: 4.

