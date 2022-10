Regionalfussball «Ich bin froh, dass er bei uns ist»: Steinachs Trainer David Gonzalez über einen Glücksfall aus dem Appenzellerland Der FC Steinach verliert in der 2. Liga das Heimspiel gegen Bischofszell mit 1:2. Der Sieg der Gäste ist verdient. Bei Steinach fällt vor allem ein junger Spieler aus Bühler auf. Beni Bruggmann Jetzt kommentieren 24.10.2022, 17.30 Uhr

Der 23-jährige Yannik Bruderer bewegt sich leichtfüssig. Bild: Ralph Ribi (Steinach, 23. Oktober 2022)

«Ohne Kampf kein Punkt.» Steinachs Sportchef Mathias Drdla sagt es deutlich. Dank grossem Einsatz kommt der FC Bischofszell immer wieder zu Chancen, zwei werden verwertet: In der 37. Minute trifft Domenico Ventrici mit einem Heber und in der zweiten Halbzeit sorgt Timo Brüschweiler mit dem zweiten Tor für die Entscheidung.

Steinachs Yannik Bruderer verwertet einen Penalty zum Anschlusstor, aber zum Punktgewinn reicht es nicht.

23-jährig und ein Führungsspieler

Der Steinacher Torschütze ist ein Appenzeller, wohnt in Bühler und spielte vorher beim FC Teufen. Man sieht es sofort: Yannik Bruderer ist ein ausgezeichneter Techniker. Am Ball hat der Rechtsfuss kein Problem, seine kurzen, flachen Pässe, meist direkt gespielt, zeugen von guter Übersicht und kommen allesamt an, und im Abschluss ist er der gefährlichste.

In der 20. Minute landet sein Freistoss an der Latte, und in der Nachspielzeit fliegt sein Weitschuss nur um Zentimeter am Tor vorbei. Sein Trainer David Gonzalez sagt:

«Ein Glücksfall für uns. Ich bin froh, dass er bei uns ist. Er ist erst 23, aber schon ein Führungsspieler.»

Der 23-Jährige, der sich leichtfüssig bewegt, gehört mit seinen 1,76 m und 67 kg zu den Kleinen und Leichten auf dem Platz. Er spielt engagiert, aber beherrscht. Man hört von ihm keinen lauten Zuruf, sieht höchstens gelegentlich ein Handzeichen.

Beim Gespräch nach dem Spiel lernt man eine vife Person kennen. Zuerst fällt die Tätowierung auf: YNWA. Für Insider ist sofort klar: Er ist, wie sein Bruder, ein Liverpool-Fan. «You’ll never walk alone.»

Der Realist vergisst den Traum

Bruderers waren schon einige Male an der Anfield Road. Hat Yannik von einer Fussballkarriere geträumt?

«Natürlich, schon, aber ich hatte immer wieder Probleme mit der Kniescheibe. Und ich fühlte mich im Kopf nicht für dieses Abenteuer bereit. Ich wollte wegen des Fussballs nicht auf das verzichten, was das Leben sonst noch schenkt.»

Der Realist vergisst den Traum.

Vater Theo und Bruder Tobias, 29-jährig, stehen am Spielfeldrand. Für den Vater ist Zuschauen der Normalzustand, für Tobias nicht. Er gehört zum Kader des FC Steinach, ist heute aber nicht im Aufgebot, weil er Fieber hat.

Er erklärt, warum die beiden Appenzeller am Bodensee spielen: «Ich habe Captain Jamiro Gätzi im Beruf kennen gelernt. Er hat mir seinen Verein geschildert, und heute kann ich sagen: Ich bin in einem Superverein, gross und doch familiär. Der weite Weg an den See hinunter lohnt sich.» Später ist ihm Yannik gefolgt.

Bruder Tobias und Vater Theo Bruderer. Bild: Ralph Ribi

Tobias arbeitet bei einer Versicherung, Yannik ist Kleinkinderzieher. Über seine Söhne sagt der Vater:

«Tobias ist korrekt und möchte gerecht behandelt werden. Das passiert im Fussball nicht immer. Dann kann er laut werden.»

Für den jüngeren Sohn findet er ein Wort: «Ruhig.» Fehlt noch die Frau: «Astrid interessiert sich nicht für Fussball. Sie bleibt gern daheim und findet im Haushalt immer Arbeit.»

Im Moment ein kleiner Hänger

Zurück zum Spiel gegen Bischofszell. Der Trainer sagt es wie sein Sportchef: «Mit der Einstellung bin ich nicht zufrieden. Da muss mehr kommen. Aber: Wir haben viele Junge im Team, das braucht Geduld.» Und einer dieser Jungen, Yannik Bruderer, sagt, dass er mit seiner Leistung nicht zufrieden sei, dass er schon viel bessere Spiele abgeliefert habe, und:

«Wir hatten zu wenig Chancen, ein Punkt wäre nicht verdient gewesen. Im Moment haben wir einen kleinen Hänger. Aber wir haben das Potenzial, um zu bestehen.»

Zurück zu Steinachs Sportchef Mathias Drdla: «Wir sind vor mehr als einem Jahr aufgestiegen und haben eine überragende Rückrunde gespielt. Nun folgt das zweite Jahr. Unser Ziel ist ein Platz im sicheren Mittelfeld. Dann können wir weiter unsere Jungen einbauen.»

Und wenn das nicht klappt? Dann müssen wohl Erfahrene her. Zwei davon waren auch an diesem Spiel dabei. Als Helfer am Grill.

