Handball: Kreuzlingen bleibt am Tabellenende der NLA

Handball Dem Aufsteiger geht die Kraft aus – Kreuzlingens Handballer bleiben am NLA-Tabellenende Die Mannschaft von Trainer Heiko Grimm unterliegt Europacup-Achtelfinalist Thun mit 25:29 (17:14). Dabei zeigen die Kreuzlinger eine starke erste Halbzeit. Markus Rutishauser Jetzt kommentieren 14.12.2022, 23.47 Uhr

Viel Gegenwehr: Kreuzlingens Bruno Kozina (Mitte) gegen die Thuner Yannick Schwab (links) und Stefan Huwyler. Rechts: Lukas von Deschwanden. Bild: Mario Gaccioli

Nach 60 Minuten bejubelten die Thuner in der Kreuzlinger Egelseehalle zwei im Kampf um die Finalrunden-Qualifikation wichtige Punkte. Angeführt von einem überragenden Topskorer Lukas von Deschwanden wendeten die Berner das Blatt in den zweiten 30 Minuten zu ihren Gunsten.

Bei den Thurgauern war die Enttäuschung hingegen greifbar. Sie zeigten eine starke erste Halbzeit und gingen mit einer 17:14-Führung in die Pause. In den zweiten 30 Minuten lief beim HSC Kreuzlingen in der Offensive gegen jetzt besser verteidigende Thuner aber nicht mehr viel.

Am Ende fehlte es beim ersatzgeschwächt angetretenen Aufsteiger – unter anderem fiel Abwehrchef Bujar Ramosaj aus – sicher auch an der Kaderbreite.

Zwischentief korrigiert

Die Kreuzlinger begannen stilsicher und gingen durch einen Doppelschlag ihres Offensivleaders Bruno Kozina bis zur achten Minute mit 5:2 in Führung. Thun hatte nach dem erfolgreichen Europacup-Einsatz am Wochenende in Athen hingegen einige Mühe, in die Gänge zu kommen.

Da kamen den Berner Oberländern die Aussetzer der Gastgeber gelegen. Vor allem Topskorer Lukas von Deschwanden war nicht zu kontrollieren. Mit sechs Treffern in Serie wendeten die Gäste das Blatt. Kreuzlingens Trainer Heiko Grimm reagierte und stellte seine Abwehr um. So bekam man von Deschwanden besser in den Griff.

Berisha stark in Form

Dazu zeigte sich Haris Berisha in starker Form. Der kosovarische Nationaltorhüter brillierte mit elf Paraden. Nicht zuletzt dank ihm und dem treffsicheren Kozina kamen die Thurgauer wieder zurück.

Bis fünf Minute vor der Pause schafften sie nicht nur den Ausgleich, sondern setzten sich bis zur Sirene sogar auf 17:14 ab. Nach dem Seitenwechsel bekundeten die Kreuzlinger Mühe, den spielerischen Faden wiederzufinden.

Thun verteidigte nun allerdings auch besser und hatte in Flavio Wick einen guten Goalie, der zahlreiche Würfe parierte. Die Berner benötigten eine Viertelstunde, um sich einen 22:19-Vorteil zu erspielen.

Beim Team von Trainer Grimm schien die erste Halbzeit zu viel Kraft gekostet zu haben. Kozina, am Ende mit neun Toren der treffsicherste Kreuzlinger, war in der Offensive zu sehr auf sich gestellt. Dazu erhielten die Flügelspieler Fynn Gonschor und David Fricker kaum ein brauchbares Zuspiel. Auf der anderen Seite nützte Thun jeden Kreuzlinger Fehler eiskalt aus und reüssierte auch immer wieder mit schnellen Anspielen.

Noch zwei Spiele bis zum Jahresende

Viele Regenerationszeit bleibt den Kreuzlingern nicht. Bereits am Samstag, 18 Uhr, geht es mit dem Gastspiel bei Cupsieger GC Amicitia weiter. Es ist dies der Auftakt zum dritten und letzten Teil der 27 Partien umfassenden Hauptrunde. Den Jahresabschluss macht dann am 21. Dezember das Cup-Achtelfinal-Heimspiel gegen Wacker Thun. Die Partie in der Egelseehalle wird um 19.30 Uhr angepfiffen.

HSC Kreuzlingen – Wacker Thun 25:29 (17:14)

Egelsee – 110 Zuschauer – Sr. Brunner/Salah.

Strafen: 3-mal 2 Minuten gegen Kreuzlingen, 4-mal 2 Minuten plus rote Karte (59. Felder) gegen Thun.

Kreuzlingen: Berisha (1. bis 60./16 Paraden), Färber (für 1 Penalty/0 Paraden); Gonschor (3), Lutz, Dedaj (3), Briegmann, F. Zeller, Heim, Fricker (3/1), Kun, Kavcic, Kozina (9), Drilon Tahirukaj (4), Drenit Tahirukaj (3).

Wacker Thun: Winkler (1.28./2 Paraden), Wick (28. bis 60./10 Paraden); Linder, Felder (6), Dähler (1), Sorgen, Römer, Lüthi, Dannmeyer (2), Von Deschwanden (11/4), Guignet (2), Schwab (1), Huwyler, Manse (1), Gruber (3), Chernov (2).

Bemerkungen: Kreuzlingen ohne Bär, Kappenthuler, Mirdita, Schneider, M. Zeller und Marinovic (alle verletzt/krank). – Penaltystatistik: Kreuzlingen 1/1, Thun 4/4.

