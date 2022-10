Curling: Zwei Ostschweizerinnen an der Mixed-WM

An der Mixed-WM liebäugeln zwei Ostschweizer Curlingspielerinnen mit einer Medaille

Skip Ursi Hegner und Chantal Schmid bilden mit Yves Hess und Simon Hoehn das Team CC Zug-Uzwil, das die Schweiz an der Mixed-WM in Schottland vertritt. Die Titelkämpfe beginnen am Samstag.