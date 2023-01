Ski: Wieder Weltcup-Luft für Janina Schmitt

Cortina d'ampezzo Die St.Galler Skirennfahrerin Janine Schmitt schnuppert wieder Weltcup-Luft Am Wochenende könnte Janine Schmitt ihre ersten Weltcuprennen bestreiten. Ab Mittwoch nimmt die 22-Jährige aus Wangs an den Trainings in Cortina d'Ampezzo teil. Entschieden, wer an den Rennen starten kann, wird nach den Trainingsläufen. Daniel Good 18.01.2023, 10.34 Uhr

Janine Schmitt im Dezember im Weltcup-Training in St.Moritz. Bild: Keystone

Schon vor Weihnachten durfte Janine Schmitt Weltcup-Luft schnuppern, nachdem sie Anfang Dezember in Zinal einen Europacup-Super-G gewonnen hatte. Sie kam in St.Moritz in den Abfahrtstrainings zum Einsatz. Es resultierten die Ränge 59 und 40. Dies reichte allerdings nicht für eine Nomination für die Weltcup-Rennen im Oberengadin.

Schon in der Saison 2020/21 wurde Schmitt Zweite an der Schweizer Abfahrtsmeisterschaft der Frauen in Zinal.

Nun erhält die Sarganserländerin von Swiss-Ski eine neue Chance auf höchster Ebene. Sie ist eine der 13 Schweizerinnen, die für die Speed-Rennen in Cortina d'Ampezzo aufgeboten wurden. Angeführt wird das Swiss-Ski-Team von den Olympiasiegerinnen Lara Gut-Behrami und Corinne Suter.

In Italien finden am Freitag und Samstag je eine Abfahrt und am Sonntag ein Super-G statt. Die definitiven Selektionen, welche Athletinnen jeweils in der Abfahrt und welche im Super-G an den Start gehen, werden kurz vor den Rennen kommuniziert.