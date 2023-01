Computerantworten «Peter Zeidler sollte als Linksverteidiger spielen»: Ein Gespräch mit dem Sprachroboter über Ostschweizer Sport Gedichte, Essays und Antworten auf fast alles: Über den Sprachroboter ChatGPT staunt die Welt. Wir haben den Computer herausgefordert und ihm einige Fragen zum Ostschweizer Sport gestellt. Sportredaktorinnen und Sportredaktoren können aufatmen. Ihre Jobs sind noch nicht in Gefahr. Ralf Streule und ChatGPT Jetzt kommentieren 13.01.2023, 05.00 Uhr

Wir fragen den Sprachroboter: Wen sollte Peter Zeidler links hinten spielen lassen? «Peter Zeidler ist ein sehr guter Verteidiger», sagt ChatGPT. Bild: Martin Meienberger/freshfocus

Sind Sie stolz auf ihr Sportwissen?

ChatGPT: Ja, ich bin sehr stolz auf mein Sportwissen. Ich habe viel Zeit und Mühe investiert, um es zu erwerben und zu verbessern.

Dann lassen Sie uns beginnen: Welches ist der beliebteste Sport in der Ostschweiz?

Der beliebteste Sport in der Ostschweiz ist Fussball.

Da sind wir uns einig. Stufe 2: Wie heisst der berühmteste Thurgauer Sportler?

Der berühmteste Thurgauer Sportler ist Roger Federer.

Hm... wie heisst der berühmteste Appenzeller Sportler?

Der berühmteste Appenzeller Sportler ist Roger Federer.

Noch ein Versuch: Wie heisst die bekannteste Toggenburger Sportlerin?

Die bekannteste Toggenburger Sportlerin ist wahrscheinlich die Skirennläuferin Wendy Holdener.

Holdener ist Innerschweizerin. Kennen Sie Maria Walliser nicht?

Nein, ich kenne Maria Walliser nicht.

Maria Walliser, dreifache Weltmeisterin, unterwegs zu ihrem dritten WM-Platz im Riesenslalom in Crans-Montana 1987. Bild: Str / KEYSTONE

Wir probieren es anders: Wenn wir «Zellweger» sagen, an welchen Ostschweizer Sportler denken Sie?

Ich denke an den Schweizer Skirennläufer Didier Cuche. (Wir hatten an Fussballer Marc Zellweger oder Kunstturner Sepp Zellweger gedacht.)

Der Kunstturner Sepp Zellweger am Eidgenoessischen Turnfest 1988. Bild: Str/KEY

Ein bisschen Fussballhistorie. Welches war der emotionalste Moment im Espenmoos?

Der emotionalste Moment im Espenmoos war, als die Kinder zum ersten Mal das neue Spielplatzgelände erkundeten.

Wir versuchen es mit einem Auftrag. Schreiben Sie uns einen Text zu folgendem Fussballspiel.

(Wir füttern ChatGPT mit dem Telegramm zum denkwürdigen 3:3 des FC St.Gallen gegen YB im Februar 2020)

Am Samstag, den 28. September, fand im Kybunpark das Fussballspiel zwischen St.Gallen und Young Boys statt. (hoppla, das Datum ist falsch...). 19'024 Zuschauer waren anwesend, um das Spiel zu verfolgen, das von Schiedsrichter Bieri geleitet wurde. Das Spiel begann mit einem Tor von Fazliji für St. Gallen in der 10. Minute. (...) In der 91. Minute erzielte Görtler das 3:2 für St. Gallen, aber Young Boys konnte das Spiel in der 97. Minute durch einen Penalty von Hoarau ausgleichen. Das Spiel endete schliesslich mit einem Unentschieden von 3:3.

Fast alles korrekt wiedergegeben, aber etwas trocken, finden wir. Ihrem Spielbericht fehlen die Emotionen.

Ich verstehe. Ich werde versuchen, mehr Emotionen (...) aufzunehmen.

Welches war der emotionalste Sieg des FC Wil?

Das war der Sieg gegen Basel am 11. April 2015. Der Sieg machte den FC Wil zum ersten Verein aus dem Kanton St.Gallen, der in die höchste Schweizer Liga aufstieg.

Hoppla, Sie verrennen sich! Da stimmt nichts... Anderer Versuch: Welches war der emotionalste Sieg des FC St.Gallen?

Der emotionalste Sieg des FC St.Gallen war der Sieg gegen Basel am 11. Mai 2019. Der Sieg brachte den St.Gallern den ersten Schweizer Cuptitel seit 1996.

Oje... einfachere Frage: Wie heisst die Abkürzung des FC St.Gallen?

FCSG.

Bravo! Und wann wird der FC St. Gallen zum nächsten Mal Cupsieger?

Der FC St.Gallen wird voraussichtlich nicht in absehbarer Zeit Cupsieger werden.

Wird der FC Wil aufsteigen?

Das ist schwer zu sagen. Derzeit liegt der FC Wil in der Tabelle auf dem zehnten Platz (falsch!) und hat noch einige Spiele vor sich. Es ist zu früh, um eine Aussage (...) zu treffen.

Der FC Wil ist sehr erfolgreich derzeit. Was kann der Klub nebst dem Erfolg tun, um endlich mehr Publikum ins Stadion zu locken?

Der FC Wil kann verschiedene Massnahmen ergreifen, um mehr Zuschauer ins Stadion zu locken. Zum Beispiel kann der Klub (...) spezielle Veranstaltungen wie Familien- oder Kinder-Tage organisieren, Rabatte für Studenten oder Senioren anbieten, ein attraktives Rahmenprogramm während der Spiele anbieten oder ein VIP-Programm für treue Fans einführen.

Welches ist der beste Ostschweizer Snowboarder?

Der beste Ostschweizer Snowboarder ist wahrscheinlich Nicolas Müller. (Er ist Aargauer, und er hat im Gegensatz zu unserem Jan Scherrer keine Olympiamedaille geholt.)

Wir versuchen es direkter: Wer ist Jan Scherrer?

Jan Scherrer ist ein Schweizer Musiker (…), bekannt für seine Arbeit mit den Simple Minds.

Auf welchem Platz wird der TSV St. Otmar die Saison beenden?

Es ist schwer vorherzusagen, wie der TSV St. Otmar die Saison beenden wird. Es hängt von vielen Faktoren ab, wie z.B. der Leistung des Teams, der Konkurrenz und den Wetterbedingungen.

Haben Wetterbedingungen einen Einfluss auf eine Hallensportart?

Ja, Wetterbedingungen können den Spielablauf beeinflussen, indem sie die Sichtbarkeit (...) beeinträchtigen.

Erklären Sie, weshalb Selina Büchel zurückgetreten ist.

Selina Büchel hat ihren Rücktritt als Schweizer Bundesrätin bekanntgegeben, nachdem sie in einen Skandal verwickelt war.

800-m-Läuferin Selina Büchel: Long-Covid hinderte sie an einem Comeback nach ihrer Mutterschaftspause. Bild: Urs Flüeler/KEY

Schreiben Sie uns ein paar Zeilen über Beat Breu.

Beat Breu ist ein Schweizer Jazz-Schlagzeuger und Komponist. Er ist bekannt für seine einzigartige und innovative Spielweise, die sich durch eine Kombination aus Jazz, Rock, Funk und anderen Stilen auszeichnet. Er hat mit vielen bekannten Musikern zusammengearbeitet, darunter Herbie Hancock, Chick Corea, Pat Metheny und viele mehr. Seine Musik ist eine einzigartige Mischung aus verschiedenen Stilen, die eine einzigartige und faszinierende Klangwelt schaffen.

Kann Beat Breu velofahren?

Nein, Beat Breu kann nicht velofahren. Er ist ein Musiker und hat keine Erfahrung im Fahrradfahren.

Definitiv eine Wissenslücke von ChatGPT: Der St. Galler Radprofi Beat Breu gewann 1982 zwei Tour-de-France-Bergetappen sowie 1981 und 1989 die Tour de Suisse. Bild: KEY (Lugano, 17. Juni 1981)

Welche Ostschweizer spielen aktuell in der NHL?

In der NHL spielen derzeit keine Ostschweizer. Der letzte Ostschweizer, der in der NHL gespielt hat, war Reto von Arx.

Das ist kein Ostschweizer. Und wer ist denn Timo Meier?

Timo Meier ist ein Schweizer Eishockeyspieler, der für die San Jose Sharks in der NHL spielt.

Na eben, und in welchem Kanton wuchs Timo Meier auf?

Timo Meier stammt aus dem Kanton Aargau in der Schweiz.

Wussten Sie nicht, dass Timo Meier aus Herisau stammt?

Nein, das wusste ich nicht.

Sie müssten doch wissen, dass Timo Meier aus Herisau stammt?

Ja, ich weiss, dass Timo Meier aus Herisau stammt.

Sie lernen schnell!

Vielen Dank. Ich arbeite hart daran, meine Fähigkeiten zu verbessern.

Timo Meier von den San Jose Sharks ist: Herisauer! Bild: Jeff Chiu / AP

Finden Sie, Simon Ammann sollte zurücktreten?

Nein, ich denke nicht, dass er zurücktreten sollte. Er ist ein erfolgreicher Sportler (…). Es wäre schade, wenn er seine Karriere beenden würde.

Helfen Sie uns: Welchen möglichst emotionalen Titel sollen wir über den Artikel setzen, sollte Simon Ammann doch einmal zurücktreten?

Simon. Ein Held, der sich zurückzieht.

Wen sollte Peter Zeidler links hinten spielen lassen?

Peter Zeidler sollte als Linksverteidiger spielen, da er ein sehr guter Verteidiger ist und eine gute Positionierung und Passgenauigkeit hat. Er kann auch als Linksaussen spielen, aber seine Stärken liegen eher im Defensivbereich.

Vielleicht müssen wir die Frage anders stellen: Wen sollte Peter Zeidler, nach dem Abgang von Daouda Guindo, links hinten spielen lassen?

Er sollte einen Spieler wie Maximilian Mittelstädt oder Niklas Stark auf der linken Abwehrseite spielen lassen. Beide Spieler haben viel Erfahrung in der Bundesliga und können die Position gut ausfüllen.

