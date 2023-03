FC Wil verliert gegen Aarau 0:3, hofft aber auf Forfait-Sieg

Challenge-League Zwei Nummern 22 für den FC Aarau auf dem Spielfeld - gewinnt der FC Wil das Spiel am Ende noch Forfait? Gegen Aarau setzt es für den FC Wil eine deutliche Niederlage ab: 0:3 heisst es am Ende. Die Tabellenführung, die vier Monate lang Bestand hatte, ist damit weg. Oder etwa doch nicht? Der FC Wil legt Protest ein, weil zwei Nummern 22 kurzzeitig für die Aarauer mittaten. Ralf Streule Jetzt kommentieren 17.03.2023, 23.07 Uhr

Imran Bunjaku und Arijan Qollaku der siegreichen Aarauer sind beide mit der Nummer 22 unterwegs. Bild: Screenshot Blue

Wil ist oben, Aarau unten. Wil sieht rosa, Aarau schwarz. Wil ist euphorisiert, Aarau demoralisiert. Die Gemütslagen vor dem Spiel verheissen am Freitagabend sehr viel Gutes für den FC Wil, zu jenem Zeitpunkt noch Leader der Challenge League. Einzig eine Frage muss sich der FC Wil stellen: Wie gefährlich ist ein verletzter Löwe? Oder besser, um beim FC-Aarau-Wappentier zu bleiben: Wie flugfähig ein angeschlagener Adler? Angeschlagen, weil die Fans überborden, der Präsident Philipp Bonorand den Rücktritt angekündigt hat und Geschäftsführer Roland Baumgartner diesen bereits vollzogen hat.

«Die Situation in Aarau macht das Spiel für uns nicht einfacher», weiss Wil-Trainer Brunello Iacopetta vor der Partie. Und tatsächlich hat er recht. Die Aarauer scheinen unbeeindruckt, ja vielleicht gar angestachelt von den Geschehnissen der Woche, zeigen gegen Wil zwar nicht gerade ein Feuerwerk, aber eben doch soliden, motivierten und effizienten Fussball.

Und dieser reicht an diesem Abend, den vormaligen Leader mit 3:0 zu besiegen.

Zwei Nummern 22 sind auf dem Feld unterwegs Oder doch nicht?

Am Ende ist von einem Protest der Wiler zu hören: Sie bemängeln, dass eine zeitlang zwei Spieler mit derselben Nummer unterwegs waren auf dem Feld: der eingewechselte Imran Bujaku wie auch Arijan Qollaku trugen die 22. Eine Chance auf ein Forfaitsieg? Ein Entscheid war bis gestern Abend nicht gefällt. Passen würde es zumindest zur Situation des FC Aarau, wenn das Spiel noch am grünen Tisch zugunsten der Wiler entschieden würde.

Dabei haben die Aargauer an diesem Abend doch so vieles richtig gemacht: Bereits in der Startviertelstunde sind sie gefährlicher in ihren Angriffen – und als sie nach 15 Minuten auch tatsächlich treffen, ist dies nicht unverdient. Es ist der ehemalige Wiler Valon Fazliu, der den Angriff einleitet, kurz darauf selbst den Distanzschuss wagt, den Wils Goalie Noam Baumann nur ungenügend abwehrt: Shkelqim Vladi staubt ab und trifft.

Wil, das auf verletzte Teamstützen wie Genis Montolio und Captain Philipp Muntwiler verzichten muss und wohl auch deshalb nicht an seine besten Leistungen herankommt, versucht zu reagieren, kommt aber nur sporadisch zu gefährlichen Abschlüssen. Simon Geiger trifft per Kopf die Latte, einmal kann Silvio einen Volley-Abschluss nicht unterbringen. Wil kommt bis zur Pause auf eine Ballbesitzquote von fast 60 Prozent, auf ein Eckballverhältnis von 6:1. Optisch aber ist die Überlegenheit weniger deutlich.

Wils Marcin Dickenmann (links) und Aaraus Milot Avdyli im Kopfballduell. Bild: Carsten Harz/Freshfocus

Ostschweizer Angriffe verpuffen meist vor dem Strafraum

Auch nach der Pause bleiben die Wiler den Beweis schuldig, erster Aufstiegsaspirant zu sein. Zwar sind sie nun initiativer als die Gäste, fast jeder ihrer Angriffe aber wird von den Aarauern vor dem Strafraum entschärft, zu ungenau spielen die Ostschweizer. Und dann gelingt Aarau-Captain Olivier Jäckle nach dem zweiten Aarauer Eckball per Volleyschuss das 2:0, das 3:0 von Andrin Hunziker folgt nach einem Gegenstoss.

Wils Mut wird kleiner, die einzige Grosschance in Halbzeit zwei vergibt Silvio kurz vor Schluss.

Erstmals seit vier Monaten nicht mehr Leader

Und so es das zweite Mal in Folge, dass die Wiler (wohl) zuhause verlieren – nachdem sie zuvor in dieser Saison im Bergholz ungeschlagen geblieben waren. Vor allem aber ist es das erste Mal seit vier Monaten, dass die Wiler (wohl) nicht mehr an der Spitze der Challenge League stehen. Da Yverdon gegen Schaffhausen mit 2:0 gewinnt, liegen die Romands nun drei Punkte vor Wil. Auch Lausanne könnte am Sonntag mit einem Sieg gegen Thun vorbeiziehen.

Der grosse Wiler Traum bekommt damit kleine Risse. Doch er lebt: Noch liegt man fünf Punkte vor Platz vier. Und es kommt nicht alle Tage ein angestachelter Adler ins Bergholz.

Wil – Aarau 0:3 (0:1)

Lidl-Arena, Sr. Cibelli, 1914 Zuschauer

Tore: 15. Vladi 0:1. 56. Jäckle 0:2. 70. Hunziker 0:3.

Wil: Baumann; Dickenmann, Geiger, Wallner, Heule; Cueni; Zumberi (64. Staubli), Ndau; Bahloul (64. Brahimi), Silvio, Lukembila (77. Muci).

Aarau: Enzler; Qollaku, Thaler (78. Bunjaku), Kronig, Conus; Jäckle; Gjorgjev, Avdyli; Fazliu; Vladi, Hunziker (70. Da Silva).

Bemerkungen: Wil ohne Montolio, Malinowski, Maier (verletzt), Strübi, Reichmuth (n.i.A.), Aarau ohne Gashi, Eberhard (verletzt), Tasar (gesperrt). 24. Lattenkopfball Geiger. – Verwarnungen: 28. Baumann (Reklamieren). 40. Avdyli (Schwalbe). 45. Silvio (Foul). 63. Conus. 68. Thaler. 81. Dickenmann (Foul) – Silvio und Dickenmann im nächsten Spiel gesperrt. - Protest des FC Wil ist hängig

