Challenge League Spannung in der Challenge League: Alle wollen rauf – sogar der FC Wil? Weil es diese Saison zwei Aufsteiger gibt, rüsten Klubs in der Challenge League auf. Wil geht sparsamer um, schielt aber auch nach oben. «Wenn fast ein Drittel der Liga aufsteigen kann, schwingt dieser Gedanke automatisch mit», sagt Sportchef Jan Breitenmoser. Ralf Streule Jetzt kommentieren 15.07.2022, 05.00 Uhr

Der FC Wil bei der Teampräsentation vor einer Woche im Bergholz. Bild: Donato Caspari

Wenn die Challenge League am kommenden Wochenende wieder Fahrt aufnimmt, rechnet die Fussballschweiz mit viel Spannung. Mehr noch vielleicht als in der vergangenen Saison, als das Aufstiegsrennen bis in die letzten Sekunden aufregend geblieben war. Was in dieser Saison verlockend dazu kommt: Die zehn Klubs kämpfen ausnahmsweise um zwei direkte Aufstiegsplätze, da die Super League auf den kommenden Sommer hin von zehn auf zwölf Teams aufgestockt wird. Dazu spielt der Drittplatzierte in der Barrage gegen den Super-League-Letzten um den Aufstieg.

Start gegen Xamax am Sonntag Der FC Wil steigt am Sonntag um 14.15 Uhr mit einem Heimspiel gegen Neuchâtel Xamax in die neue Saison – es ist das erste Spiel im Bergholz-Stadion seit dessen Umbenennung in «Lidl-Arena». Die Xamaxiens, weiterhin mit den 39-jährigen Raphaël Nuzzolo im Kader, hoffen wie viele andere Challenge-League-Teams, um den Aufstieg mitspielen zu können. Vergangene Saison waren die Spiele gegen Xamax symptomatisch für Wils Heimstärke und Auswärtsschwäche: Zu Hause gewann Wil zweimal, beide Spiele in Neuenburg gingen verloren. Das Team von Brunello Iacopetta startet mit dem Schwung eines 9:1-Testspielsiegs gegen das 1.-Liga-Team FC Gossau in die Saison. Auch im Testspiel gegen Austria Lustenau gingen sie als klarer Sieger vom Platz (4:0), in den Tests gegen Dornbirn und Zürich hatte es Niederlagen gegeben. (rst)

Es ist nur logisch, haben sich viele Challenge-League-Vereine in dieser Transferperiode bereits in Position gebracht. Ligaprimus wird Absteiger Lausanne-Sport sein, der weiter von Ineos alimentiert ist und erfahrene Super-League-Spieler wie Olivier Custodio, Gianluca Gaudino oder Yannis Tafer neu verpflichtet hat. Aber auch Aarau bleibt zweifellos Aufstiegskandidat. Nach oben orientieren sich zudem Thun, Xamax, Vaduz, ja auch Yverdon oder Aufsteiger Bellinzona. Mit anderen Worten: wohl alle ausser Wil. So hatte es kürzlich zumindest der «Blick» formuliert.

Muntwiler: «Es war nie so einfach aufzusteigen»

Wer sich nun aber im Wiler Bergholz umhört, der erfährt schnell: Immerhin liebäugeln tun sie auch hier mit einem Aufstiegsplatz. «Wenn fast ein Drittel der Liga aufsteigen kann, schwingt dieser Gedanke automatisch mit», sagt Sportchef Jan Breitenmoser. Captain Philipp Muntwiler, der mit den Wilern schon seine vierte Saison in Folge in Angriff nimmt, schlug bei der Kaderpräsentation von vergangener Woche sogar noch forschere Töne an.

«Es war noch nie so einfach, in die Super League aufzusteigen als diese Saison. Warum nicht einmal vorne mitspielen?»

Captain Philipp Muntwiler an der Teampräsentation vor einer Woche. Bild: Donato Caspari

Natürlich wissen die beiden: Auch in diesem Jahr wird das Wiler Kader eines der preiswertesten und jüngsten sein. Immerhin eines spricht für die Ostschweizer: Sie haben, im Vergleich zu anderen Jahren, weniger Wechsel zu verzeichnen, ein Grossteil des Gerüsts bleibt bestehen. Besonders in der Offensive ist mit Senior-Stürmer Silvio, mit Josias Lukembila und Sofian Bahloul viel Potenzial in Wil geblieben – Verstärkung versprechen zudem die Zugänge von Nico Maier (leihweise von YB) sowie Nikolas Muci (leihweise von Lugano). Im Mittelfeld ersetzt unter anderem der frühere St.Galler Tim Staubli den Neo-Aarauer Valon Fazliu, zudem hängt Nils Reichmuth eine Saison in Wil an. In der Defensive war in Testspielen mit Genis Montolio und Ismajl Beka ein neues, junges Innenverteidigerduo am Werk. Sie erhalten nun Konkurrenz von Silvan Wallner – der 20-jährige Innenverteidiger wird vom FC Zürich ausgeliehen.

In der Defensive fehlt noch die Breite

Aufgrund des offensiven Spielstils von Brunello Iacopetta wird genau dieser Defensive eine wichtige Rolle zufallen – wer hochsteht, muss mit Köpfchen verteidigen. Ist dem die junge Verteidigung gewachsen? «Hier haben wir sicher den grössten Umbruch», sagt Breitenmoser. Unter anderem sind die Leihspieler Ilan Sauter und Filip Frei zum FC Zürich zurückgekehrt. «Die Defensive wird ihre Arbeit dennoch gut machen», so Breitenmoser. Auch habe es Versuche gegeben, den Frauenfelder Serkan Izmirlioglou vom FC Luzern leihweise zurückzuholen. Doch Bellinzona machte das Rennen – was einiges über die Ambitionen und finanziellen Möglichkeiten der Tessiner aussagt. Das Kader wolle man grundsätzlich kleinhalten, sagt Breitenmoser – was aber auch die Gefahr berge, dass es bei Verletzungen «schnell eng» werde. So hat sich der Mittelfeldspieler Lavdim Zumberi kürzlich im Training eine Bänderverletzung zugezogen.

Ein Wermutstropfen für die Wiler ist, dass in diesem Sommer keine Transfers von eigenen Spielern in die Super League gelangen. Für einmal komme man aber ohne solche Transfers finanziell einigermassen gut über die Runden, so der Sportchef. Dies, weil man Izmirlioglou im Winter nach Luzern verkaufte und von Weiterverkäufen ehemaliger Wiler profitiere. Namen nennt Breitenmoser nicht, einer dürfte aber Kwadwo Duah sein, der vor zwei Jahren in Wil spielte und nun vom FC St.Gallen weiter zum 1. FC Nürnberg wechselt, man spricht von rund 1,2 Millionen Franken. Wie viel davon erhält der FC Wil? Auskunft ist da keine zu erwarten. Laut Breitenmoser profitiert Wil aber in mehreren Fällen von solchen Weiterverkaufsgeldern. «Als Ausbildungsklub sind diese Einkünfte zentral.» Apropos Einkünfte: Mit «Lidl» ist bekanntlich ein neuer Stadionsponsor gefunden. Dafür fehlt noch der Trikot-Hauptsponsor. Gemäss Präsident Maurice Weber sind Gespräche im Gang.

Kwadwo Duah, 2020 noch im Dress des FC Wil. Sein Wechsel zu Nürnberg dürfte auch dem FC Wil etwas einbringen. Bild: Claudio Thoma / freshfocus

Der FC Wil setzt sich nur intern Saisonziele

Wie steht es also mit Aufstiegsambitionen? «Es ist sicher nicht das primäre Ziel», sagt Breitenmoser. Ein offizielles Saisonziel hat man in Wil ohnehin nicht bekanntgegeben, anders als in anderen Jahren. Dieses setze man sich intern. Was irgendwie doch nach dem heimlichen Wunschaufstieg tönt. Sollte es anders kommen und Wil auf dem letzten Platz landen, wäre übrigens noch nicht alles verloren: Der Liga-Letzte spielt Ende Saison eine Barrage gegen den Dritten der Promotion League.

