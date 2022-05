CSIO St.Gallen: Bryan Balsiger, der dritte Schweizer Edelstein

CSIO St.Gallen «Die Stute ist schnell und in Form» – wie Bryan Balsiger mithelfen will, dass die Schweizer Reitequipe in St.Gallen wieder einmal einen Nationenpreis gewinnt Der Neuenburger Bryan Balsiger ist erst 24-jährig, aber schon Team-Europameister und zweifacher Schweizer Meister. Am CSIO St.Gallen, der am Pfingstwochenende im Gründenmoos ausgetragen wird, hofft er auf einen Sieg im Nationenpreis. Peter Wyrsch Jetzt kommentieren 25.05.2022, 05.00 Uhr

Hoffnungsträger in der Schweizer Reitequipe: Der 24-jährige Bryan Balsiger posiert nach der Pressekonferenz für den an Pfingsten stattfindenden CSIO St.Gallen. Benjamin Manser

Bryan – nein, nicht der kanadische Rocksänger Bryan Adams, sondern Springreiter Bryan Balsiger. Der 24-jährige Neuenburger ist nebst Weltcupsieger Martin Fuchs und Olympiasieger Steve Guerdat der dritte Edelstein in der Schweizer Springreiter-Equipe.

Mit den beiden Team-Leadern und einem Mitglied aus dem Duo Pius Schwizer oder Edouard Schmitz wird der geschickte Kavalier am Pfingstmontag am CSIO St.Gallen versuchen, endlich wieder einmal einen Heimtriumph im Nationenpreis zu realisieren.

Zu Hause ist es wie verhext

Seit 22 Jahren wartet die Schweiz auf einen CSIO-Heimsieg. Letztmals jubelten im Jahr 2000 Einheimische in Luzern. In St.Gallen dauert die Warterei auf einen Triumph des Gastgebers noch vier Jahre länger – eine Ewigkeit.

Dabei zählen die Schweizer Springreiter seit Jahren zur Weltspitze. Sie waren Olympiasieger, Europameister (im Einzel und mit der Mannschaft), Weltcupsieger (Guerdat und Fuchs), Weltranglistenerste (Guerdat, Fuchs, Schwizer) und holten WM-Medaillen.

Aber zu Hause ist es wie verhext. Nun soll ein Mix aus jungen und erfahrenen Reitern den Bann brechen. Solche wie Bryan Balsiger, der schon Europameister der Jungen Reiter war, Olympionike in Tokio und Mannschaftseuropameister im Vorjahr in Riesenbeck.

Auf Dubai statt Twentytwo

Dabei kann der bodenständige zweifache Schweizer Meister nicht auf seine besten Cracks zählen. Sein Olympiapferd Twentytwo des Biches, das ihm die Bernerin Christina Brechbühl zur Verfügung stellte, hat sich im März nach einem Sturz das Fesselbein gebrochen und kann nicht mehr im grossen Sport eingesetzt werden.

Sein einstiges Paradepferd Clouzot de Lassus ist seit einem Jahr und einer letzten Klassierung in St.Gallen verletzt und ebenso im Wiederaufbau wie der Team-Europameister AK’s Courage.

Bryan Balsiger vor einem Jahr am CSIO St.Gallen auf Twentytwo. Ennio Leanza / KEYSTONE

Beide Schimmel sind im Besitz des Neuenburger Pferdemäzens Olivier de Coulon. Der pensionierte Ingenieur und ehemalige Besitzer dreier Autogaragen verfügt im Domaine du Malley oberhalb von Saint Blaise über eine prächtige Reitanlage. Balsiger sagt:

«Da bin ich zu 50 Prozent angestellt und kann mich ganz auf den Reitsport konzentrieren.»

In St.Gallen wird er auf Dubai setzen. Nicht auf die grösste Stadt in den Vereinigten Arabischen Emiraten, sondern auf die Belgien-Stute Dubai du Bois Pinchet, die er Ende 2018 von Martin Fuchs übernommen hat. «Die Stute ist schnell und in Form. Das hat sie im Nationenpreis in La Baule mit nur je einem Abwurf in beiden Umgängen und einem Sieg in Gorla Minore im Frühjahr bewiesen», sagt Balsiger.

Dessen älterer Bruder Ben reitet ebenfalls und leitet zusammen mit Papa Thomas das Reitzentrum Le Cudret in Corcelles oberhalb des Neuenburgersees. Bryan Balsiger sagt: «Dubai hat viel Blut. Sie war einst ein Speedpferd und ich bin nun auf bestem Weg, aus ihr ein verlässliches GP-Pferd zu formen. Wir müssen Ruhe bewahren, noch mehr Vertrauen zueinander finden. Aber ich bin ein Kämpfer und neue Aufgaben motivieren mich. Mit Druck kann ich umgehen. Bis meine Schimmel Clouzot und Courage und meine Zukunftshoffnungen Everest, Scarlina und Just Special so weit sind, um grössere Aufgaben zu meistern, ist Dubai meine Nummer eins.»

Wenig hat gefehlt, und die Balsiger Brüder wären sportlich fremd gegangen. Fussball konkurrenzierte ernsthaft mit Reiten. Bryan bemerkt:

«Wir beide haben eine Passion für Fussball. Wir haben beide ‹tschuttet›.

Ich spielte bei den Junioren von Corcelles, Ken war Torhüter bei Xamax. Chelsea ist mein Fussball-Lieblingsklub. Ich bin für die Blues, mein Bruder Ken für Arsenal. Reiten hat schliesslich Fussball oder Basketball verdrängt, wo ich einst einen Meistertitel bei den Junioren feierte.» Nun strebt er als Reiter also den Sieg im Nationenpreis an.

