Fussball: Brühl holt einen 0:2-Rückstand auf

PROMOTION LEAGUE Brühl zeigt in Nyon Moral Trotz eines miserablem Starts mit einem 0:2-Rückstand nach acht Minuten holte der SC Brühl gegen den Aufstiegsfavoriten Nyon verdientermassen einen Punkt. Am Ende standen die St.Galler dem Sieg sogar näher als die Gastgeber. Henri Seitter 23.10.2022, 16.44 Uhr

Brühls Goalie Alban Berisha stand mehrmals im Zentrum des Geschehens.

Schlechter hätte die Partie für Brühl nicht beginnen können. Zweimal verdribbelte sich einer aus der Dreierverteidigung als letzter Mann. Die Westschweizer nahmen diese Geschenke dankend an und damit war das Spiel eigentlich schon halb verloren.

Die Verunsicherung war den Ostschweizern förmlich anzusehen. Goalie Alban Berisha hielt die Gäste mit drei feinen Paraden weiter im Spiel. Nach 20 Minuten kamen die Brühler besser ins Spiel, blieben aber trotz Chancen vor der Pause noch ohne Torerfolg.

In die zweite Halbzeit starteten die Brühler furios. Nach weniger als einer Minute traf Felipe Dorta mit einem beherzten Schuss zum 1:2-Anschlusstor. Und nur vier Minuten später erzielte Boris Prokopic im Anschluss an einen Eckball den 2:2-Ausgleich. Doch postwendend ging Nyon wieder 3:2 in Führung. Nun wogte die Partie mit Vorteil Brühl hin und her. Kucanigelang der 3:3-Ausgleich.

Zum 4:3 aus Brühler Sicht fehlte zweimal nur ganz wenig. Einmal schien nach Ansicht der Brühler Spieler, der Ball die Torlinie überschritten zu haben. Und bei einer Dreifachchance verpassten in aussichtsreicher Position zuerst Felipe Dorta und zweimal Sanijel Kucani die Entscheidung. Trotzdem darf dieses gerechte 3:3-Unentschieden als Erfolg gewertet werden.