Rico «Ramba» Giger verliert seinen vorerst letzten Boxkampf

Boxkampf «Das Publikum wollte, dass der Gegner auf mein Knie losgeht»: Rico «Ramba» Giger verliert seinen vorerst letzten K1-Kampf wegen nicht auskurierter Verletzung Am Wochenende stieg in Winterthur die jährliche Fight Night. Im Hauptkampf trat Rico «Ramba» Giger gegen Azdren Krasniqi an. Der Kampf verlief aber anders als Giger ursprünglich erwartet hatte. Alain Rutishauser Jetzt kommentieren 28.06.2022, 05.00 Uhr

Rico Giger (links) kämpft gegen Azdren Krasniqi. Bild: André Lehmann

Eigentlich hätte es ein erfolgreicher Abschied von der grossen K1-Bühne werden sollen. Am Samstag trat Rico «Ramba» Giger zu seinem letzten WM-Kampf in Winterthur gegen den zweifachen K1-Weltmeister Azdren Krasniqi an.

Doch, was viele nicht wussten: Giger leidet an einem noch nicht komplett geheilten Innenbandriss im Knie. Ein Fakt, der in der Vorberichterstattung des Events nicht erwähnt wurde, um seinem Gegner nicht in die Karten zu spielen.

Gegner und Publikum wussten von Verletzung

Als der Kampf um 23 Uhr begann, wurde Giger allerdings schnell klar: Der Gegner, und auch viele der Zuschauer, wussten von seiner Verletzung. «Das Publikum schrie ‹poshtë, poshtë›, was ‹unten› auf Albanisch heisst. Sie wollten, dass mein Gegner auf mein Knie geht», sagt Giger.

Zu Beginn gelang es ihm zwar, den Angriffen von Krasniqi auszuweichen. «In der zweiten Runde sind unsere Knie allerdings zusammengeprallt und ich bin umgeknickt», sagt Giger. Danach ging es nicht mehr weiter, und er wurde unter «Rico! Rico!»-Rufen aus dem Ring getragen. Giger sagt:

«Das war zwar schön, aber ich schäme mich, schon wieder verloren zu haben.»

Und fügt an, bei einem nächsten Mal nicht mehr angeschlagen in einen Kampf zu gehen.

«Nach meiner Absage im vergangenen Jahr wollte ich aber unbedingt antreten.»

6000 Franken Spenden gesammelt

Veranstalter Mustafa Kicaj zieht derweil eine positive Bilanz, auch wenn wegen des Albani-Fests weniger Gäste kamen als erwartet. «Die Kämpferinnen und Kämpfer waren sportlich und fair, und auch im Publikum war die Stimmung friedlich», sagt Kicaj. Ausserdem konnten rund 6000 Franken gesammelt werden, die nun an die Beratungsstelle Ri-Jeta im Kosovo gehen, die sich für die Suchtmittelprävention einsetzt.

Wenigstens etwas Gutes habe der Kampf gehabt, sagt Giger:

«Ich habe wieder Lust auf K1 bekommen.»

Vielleicht war der Kampf vom Wochenende doch noch nicht sein letzter.

