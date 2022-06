Rico Ramba Giger holt abgesagten K1-Kampf von 2021 nach

Boxkampf Rico «Ramba» Giger holt abgesagten Kampf von vergangenem Jahr nach: «Ich bin hungrig, ich werde extra mit leerem Magen in den Ring gehen» Ende August 2021 hätte Rico Giger einen Boxkampf gegen den zweifachen K1-Weltmeister Azdren Krasniqi in Winterthur absolvieren sollen. Kurzfristig musste Giger wegen Halsschmerzen absagen. Es gab Gerüchte, dass er Angst gehabt hätte. Deshalb ist Giger nun umso heisser auf den Nachholkampf. Alain Rutishauser Jetzt kommentieren 24.06.2022, 05.00 Uhr

Rico «Ramba» Giger betritt jeweils mit seinem Markenzeichen, einem Schwyzerörgeli, den Ring. Bild: Ralph Ribi

Ramba Zamba in Winterthur. Der vierfache K1-Weltmeister Rico «Ramba» Giger aus Felben-Wellhausen, auch bekannt aus den 3+-Sendungen «Bachelorette» und «Adieu Heimat», kämpft am kommenden Samstag, 25. Juni, in der Zielbau-Arena in Winterthur gegen Azdren Krasniqi, seinerseits zweifacher Weltmeister im K1, der japanischen Kampfsportart, die Elemente aus Boxen, Karate oder Muya-Thai kombiniert. Der Kampf findet im Rahmen der International Charity Fights statt.

Eigentlich hätte es den WM-Kampf Giger gegen Krasniqi bereits im vergangenen August geben sollen, ebenfalls in Winterthur. «Doch ich war am Tag davor schweissgebadet aufgewacht und hatte vor dem Kampf Halsschmerzen», sagt Giger. Sein Team habe lange überlegt und sei schliesslich zum Schluss gekommen, den Kampf gegen Krasniqi abzusagen. Zusätzlich regnete es an besagtem Wochenende, der Kampf hätte unter freiem Himmel stattgefunden.

«Sie haben mir gesagt ‹Wenn du hier kämpfst, hast du nachher eine Lungenentzündung.›»

Eine gute Entscheidung, wie sich später herausstellen sollte. Denn am darauffolgenden Dienstag wurde Giger positiv auf Covid-19 getestet. «Nun bin ich doppelt froh, dass ich nicht angetreten bin», sagte Giger damals.

Kämpfen für einen guten Zweck Wie jedes Jahr findet auch der diesjährige Anlass in Winterthur für einen guten Zweck statt. Dieses Jahr spendet Veranstalter Mustafa Kicaj den Erlös aus der Veranstaltung an die Beratungsstelle Ri-Jeta aus dem Kosovo, die Jugendliche von Drogen und Alkohol fernhalten und zur Sensibilisierung beitragen will. «Generell bringen wir einen fünfstelligen Betrag zusammen, den wir spenden können», sagt Kicaj. Tickets können für 40 (Stehplatz), 60 (Sitzplatz) oder 100 Franken (Stehplatz erste bis dritte Reihe) per Twint bei Mustafa Kicaj (079 696 96 91) gekauft werden. Alternativ kann per SMS an 488 mit Betreff «Kispi40», «Kispi60» oder «Kispi100» an das Kinderspital Zürich gespendet und ebenfalls ein Ticket gesichert werden. (alr)

Rico Giger mit seinem langjährigen Trainer Irjad Muji, mit dem er alle seine Erfolge feierte. Bild: PD

Veranstalter wurde nicht über Absage informiert

Blöderweise ging im Vorfeld vergessen, auch Veranstalter Mustafa Kicaj zu informieren, dass Giger nicht am Kampf teilnehmen könne. Er und die Zuschauer erfuhren erst zwei Stunden vor Beginn, dass der Kampf nicht stattfinde. Dann nämlich, als Giger für eine kurze Ansprache ans Mikrofon trat. «Ich fiel aus allen Wolken, das war etwas unprofessionell. Auch der Gegner war frustriert und enttäuscht über die kurzfristige Absage», sagt Kicaj.

Anschliessend seien viele Gerüchte wegen der Absage von Rico Giger herumgeschwirrt, so der Kampforganisator weiter. Man habe gemunkelt, Giger habe Angst vor dem Gegner gehabt und sei deswegen nicht angetreten. Giger antwortet darauf:

«Mir haben die Gerüchte und die Kritik des Veranstalters weh getan, ich bin ein sensibler Mensch. Ausserdem bin ich Profi, ich will kämpfen und würde nie grundlos absagen.»

Beide Seiten sagen heute allerdings, dass die Sache abgehakt sei und man sich wieder versöhnt habe. «Darum findet der Kampf nun doch noch statt. Ich freue mich und hoffe auf besseres Wetter als vergangenes Jahr. Es kamen auch eher wenig Zuschauer», sagt Kicaj.

Hungrig wie sein Vorbild Mike Tyson

Es ist übrigens der zweitletzte K1-Kampf von Giger, der seit diesem Jahr im Profiboxen Fuss fassen will. Ende Jahr soll der letzte K1-Kampf in Frauenfeld stattfinden, allerdings kein solch bedeutender Kampf mehr wie gegen Krasniqi. Deshalb sei die Vorfreude bei ihm und seinem Gegner riesig, es werde eine Riesenschlacht.

Giger fügt scherzhaft an:

«Ich bin hungrig auf den Kampf. Ich werde extra mit leerem Magen in den Ring gehen.»

Aber keine Angst, derart hungrig wie sein Boxvorbild Mike Tyson sei er nicht. Dieser biss seinem Gegner Evander Holyfield in einem Kampf am 28. Juni 1997 einen Teil des Ohres ab.

