Die Zukunft von Manuel Akanji ist ungewiss

Dortmund bestreitet am Freitag um 19 Uhr sein zweites Testspiel in Altach. Die Mannschaft von Edin Terzic trifft auf Villarreal, die Partie ist fast ausverkauft. Das erste Testspiel in Vorarlberg hat Dortmund gegen Valencia mit 1:3 verloren. Dem Kader der Deutschen gehören mit Goalie Gregor Kobel und Manuel Akanji auch zwei Schweizer Nationalspieler an. Die Zukunft von Verteidiger Akanji ist allerdings ungewiss. Er sei mit einem Wechselwunsch an den Verein herangetreten, heisst es in deutschen Medien. Wohin es den 27-Jährigen zieht, ist offen. Dortmunds Trainingslager in Bad Ragaz war von einer schlechten Nachricht überschattet. Bei Neuzugang Sébastien Haller wurde ein Hoden-Tumor diagnostiziert. Der frühere Spieler von Ajax Amsterdam reiste unverzüglich ab. Der 28-Jährige ist mit einer Ablösesumme von 31 Millionen Euro der teuerste Stürmer in der Geschichte von Dortmund. Dafür holte Terzic den Schweizer Bradley Fink nach Bad Ragaz. Er gehört Dortmunds U23-Mannschaft an. (pl)