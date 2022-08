Punkteteilung im Bergholz – Wil und Thun trennen sich mit 1:1 Der FC Wil bleibt zuhause weiterhin ungeschlagen und holt gegen den FC Thun einen Punkt, dürfte aber mit dem Punktgewinn hadern. Mit einer schwachen Phase im zweiten Durchgang, haben die Äbtestädter leichtsinnig zwei Punkte verschenkt. Gianluca Lombardi 27.08.2022, 08.56 Uhr

Miguel Castroman (li.) und Philipp Muntwiler (re.) mussten sich die Punkte teilen. Bild: Gianluca Lombardi

In der Startphase verlangten die Gäste aus dem Berner Oberland alles von den Wilern ab. Es brauchte in der sechsten Minute eine mirakulöse Parade von Marvin Keller, um die frühe Thuner Führung zu verhindern. So gehörten die ersten 10 bis 15 Minuten klar den Gästen, ehe dann auch die Wiler immer besser in die Partie fanden.

Es entwickelte sich ein zähes Ringen, in dem keine Mannschaft sich wirklich Vorteile erspielen konnte. So hatte der FC Thun zwar 64% Ballbesitz, wusste daraus aber nur sehr wenig zu kreieren. Es kam dann nicht ganz überraschend, dass der FC Wil immer besser in die Partie fand. Die erste grosse Chance des Heimteams vergab Nils Reichmuth, der einen Freistoss nur sehr knapp neben das Tor setzte.

Traumtor zum 1:0

Nur wenigen Minuten später durfte sich auch Josias Lukembila an einem stehenden Ball versuchen. Doch sein Freistoss glich mehr einem Rückpass. Deutlich besser machte er es dann in der 37. Minute, als er mit einem Traumtor zum erlösenden 1:0 für Wil traf. Viele im Stadion haderten zu diesem Zeitpunkt wohl noch mit der Chance die Sofian Bahloul nur wenige Sekunden zuvor vergab.

Die Freude über Lukembilas Traumtor war riesig. Bild: Gianluca Lombardi

Die Vorlage zu diesem Tor kam, wenig überraschend, von Bahloul, dem Pechvogel von zuvor. Das Duo zeigte damit einmal mehr, dass Sie derzeit zu den gefährlichsten Angreifern in der Challenge League gehören und sich wohl immer mehr und mehr in die Notizbücher der Scouts spielen.

Bis auch die Gäste aus Thun wieder etwas Nennenswertes zeigten verging viel Zeit. Kurz vor der Pause setzten die Berner dann einen Abschluss deutlich über das Tor. In der Summe zeigten Thun zu wenig, um die Wiler ernsthaft in Gefahr zu bringen. Einmal mehr war es aber auch eine einwandfreie Defensivleistung der Äbtestädter.

Selbst verschuldeter Ausgleich

Die 15-minütige Pause bekam den Thunern deutlich besser als den Wiler. Nach dem Seitenwechsel drängten die Berner Oberländer vehement auf den Ausgleichstreffer. Noch standen aber die Wiler hinten sicher und konnten sich im Notfall auf den starken Schlussmann Keller verlassen. In der 66. Minute war der Ausgleich dann aber Tatsache.

Hiran Ahmed, erst vier Minuten zuvor eingewechselt, entwischte der Wiler Hintermannschaft und sorgte für Jubel im Gästesektor. Dieser Ausgleich war aus Wiler Sicht besonders ärgerlich, weil er grösstenteils selbst verschuldet war. Die Äbtestädter agierten in dieser Phase zu passiv und haben die Gäste nahezu zu diesem Treffer eingeladen.

In der Folge versuchten die Wiler zu antworten und bissen sich zurück in die Partie. Am Ende war es aber eine Punkteteilung die fairer nicht hätte sein können. Beide Teams hatten ihre starken Phasen und daraus jeweils Kapital geschlagen.

Telegramm:

FC Wil 1900 – FC Thun 1:1 (1:0)

Lild Arena, Wil: 1180 Zuschauer – Sr: Odiet.

Tore: 37. Lukembila 1:0, 66. Ahmed 1:1.

Wil: Keller; Dickenmann, Montolio, Beka, Wallner; Reichmuth (78. Staubli), Muntwiler, Cueni; Bahloul (78. Muci), Silvio (71. Saho), Lukembila (88. Malinowski).

Thun: Hirzel; Vasic (87. Havenaar), Sutter, Bürki, Hefti (62. Lüchinger); Bertone, Rüdlin, Castroman, Barès (78. Roth); Kyeremateng (46. Dzonlagic), Ndongo (62. Ahmed).

Bemerkungen: Wil ohne Heule, Ndau (beide gesperrt), Bega, Brahimi, Maier, Zumberi (alle verletzt) und Strübi (nicht im Aufgebot). Thun ohne Dos Santos, Lekaj, Toure, Ziswiler (alle verletzt), Wyssen und Loosli (beide nicht im Aufgebot).

Verwarnungen: 22. Bürki, 27. Barès, 75. Rüdlin, 77. Montolio, 94. Muntwiler.