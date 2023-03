1:1 in Thun – Wil behauptet sich eine weitere Woche an der Tabell

Spitzenreiter 1:1 in Thun – Wil behauptet sich eine weitere Woche an der Tabellenspitze In einer munteren Partie trennen sich der FC Wil und der FC Thun mit einem Unentschieden. Mit diesem Remis bleiben die Wiler weiterhin auf Platz eins, es kommt aber zum grossen Zusammenschluss. Gianluca Lombardi 12.03.2023, 20.43 Uhr

Die Partie war hart umkämpft, aber jederzeit fair. Bild: Gianluca Lombardi

Die Wiler legten in Thun einen Blitzstart hin. Nachdem Thun in der Startphase früh versuchte zu stören waren es die Äbtestädter die in Führung gingen. Ein Abschluss von Sofian Bahloul wurde von Erik Wyssen unhaltbar ins Tor abgelenkt. Ein Auftakt nach Mass für den Tabellenführer und eine kalte Dusche für die Thuner, die vorerst keine Antwort bereit hatten.

Ein Elfmeter brachte die Berner Oberländer zurück ins Spiel. Eine Intervention von Simon Geiger, der für den verletzten Genis Montolio in die Aufstellung rückte, und Marcin Dickenmann wurde von Anojen Kanagasingam als strafwürdig ausgelegt. Ein Entscheid, der wohl für Diskussionen sorgen dürfte. So gab es zwar einen Kontakt, ob dieser aber für einen Pfiff ausreichend war darf diskutiert werden. Die Thuner nahmen dieses Geschenk dankend an.

Es entwickelte sich in der Folge eine ausgeglichene Partie, ohne klare Tormöglichkeiten auf beiden Seiten. Zumindest bis hin zur 38. Spielminute, als Silvio eine Flanke von Bahloul mit zu wenig Druck auf das Tor köpfte. Das hätte die erneute Wiler Führung sein können. Nur wenige Minuten später hatte Josias Lukembila die nächste Chance, doch sein Kopfball flog knapp über das Tor.

Ausgeglichenes Spiel

Weil auch die Thuner ganz gut mitgespielt haben, war das 1:1 zur Pause keineswegs verkehrt. Gegen die derzeit formstarken Berner Oberländer verkauften sich die Wiler aber deutlich besser, als das andere Mannschaften vor Ihnen getan haben und hatten durchaus Möglichkeiten erneut in Führung zu gehen.

Im zweiten Durchgang war das Gezeigte kaum anders als vor der Pause. Beide Teams kamen zu ansprechenden Tormöglichkeiten und hatten die Chance auf den Führungstreffer. Je näher aber die Schlussphase rückte, umso mehr sah man beiden Teams an, dass Sie mit diesem Punkt dann doch ganz zufrieden waren.

Den Sieg verpasst

Die beste Chance auf einen Siegtreffer für Wil vergab Lavdim Zumberi, als er den Ball zentral vor dem Tor über das Gehäuse schoss. Auch die Thuner hatten ihre Chance auf den Siegtreffer, doch ein Abschluss von Gabriel Kyeremateng landete am Pfosten. Da hatten die Wiler das Glück auf ihrer Seite.

Am Ende konnten die Ostschweizer mit diesem Punktgewinn leben. Sie bleiben damit eine weitere Woche an der Tabellenspitze, sind aber nun wieder im Würgegriff von Yverdon Lausanne-Sport. Die drei Mannschaften werden nur noch von einem Punkt getrennt. Es dürfte ein hochspannendes Schlussdrittel dieser Saison anstehen.

Weiter geht es für die Wiler mit einem Heimspiel gegen den FC Aarau, welcher derzeit vor allem mit seinen verpassten Saisonzielen Schlagzeilen macht. Eine Aufgabe die genau deswegen gefährlich und schwierig wird.

Telegrammm:

FC Thun – FC Wil 1900 1:1 (1:1)

Stockhorn Arena, Thun: 3349 Zuschauer – Sr: Kanagasingam.

Tore: 6. Bahloul 0:1, 19. Kyeremateng (Foulelfmeter) 1:1.

Thun: Matic; Dähler, Sutter, Wiesen, Vasic; Jankewitz (87. Asani), Barès (94. Dzonlagic), Dos Santos (75. Ndongo), Bertone; Oberlin, Kyeremateng (87. Lekaj).

Wil: Ammeter; Dickenmann, Geiler, Wallner, Heule; Zumberi (82. Cueni), Muntwiler, Ndau; Bahloul (82. Brahimi), Silvio (62. Maier), Lukembila (89. Muci).

Bemerkungen: Thun ohne Bürki, Hefti (beide gesperrt), Hirzel, Rüdlin, Castroman, Lüchinger, Roth, Bamert und Matoshi (alle verletzt). Wil ohne Baumann (abwesend), Reichmuth (krank), Montolio, Malinowski (beide verletzt) und Abazi (nicht im Aufgebot).

Verwarnungen: 10. Silvio, 37. Bertone, 44. Geiger, 58. Jankewitz.