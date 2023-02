7-Tore-Wahnsinn: Wil gewinnt in Lausanne

AUSWÄRTSSIEG Ein Siebentore-Wahnsinn in Lausanne: Der FC Wil siegt nach grossem Hin und Her 4:3 Der FC Wil sah in der Westschweiz bereits wie der sichere Sieger aus, musste sich dann aber am Ende zu einem 4:3 zittern. Lavdim Zumberi avancierte mit zwei Toren und dem Siegtreffer zum Matchwinner. Gianluca Lombardi 12.02.2023, 18.29 Uhr

Die Wiler bejubeln das zwischenzeitliche 2:0 durch Josias Lukembila. Bild: Gianluca Lombardi

Es waren zwei Spitzenteams der Challenge League, die sich am Sonntag in der Pontaise gegenüberstanden: Wil und Stade Lausanne-Ouchy. Im ersten Durchgang wurde jedoch nur der FC Wil dieser Bezeichnung gerecht. Er überrannte seinen Gegner aus der Romandie in der ersten Halbzeit regelrecht. Schon nach neun Minuten führten die Ostschweizer mit 2:0. Für den ersten Treffer war der aufgerückte Lavdim Zumberi verantwortlich, der ein Zuspiel von Michael Heule über die Linie drückte.

Beim zweiten Wiler Tor leisteten die Westschweizer viel Mithilfe. Gleich mehrfach liessen die Gastgeber sich von Josias Lukembila düpieren, der dann auch sogleich das 2:0 selbst erzielte. Damit schien die Entscheidung in dieser Partie bereits früh gefallen zu sein. Doch sicher sein konnten sich die Wiler noch nicht.

Lausanne-Ouchy kommt dank Handspenalty zurück ins Spiel

Ouchy versuchte sich nochmals aufzubäumen und kassierte prompt in dieser Phase das dritte Gegentor. Nach einem Angriff über rechts war in der Mitte erneut Lukembila zur Stelle, der auf 3:0 erhöhte. Vor allem Linus Obexer auf Seiten der Westschweizer machte immer wieder eine schlechte Figur. Selbst die Laufduelle gegen Silvio, der keineswegs als Rakete gilt, verlor der Aussenverteidiger diskussionslos.

Für die Gastgeber reichte es dann aber doch noch zu einem Tor vor der Pause. Silvan Wallner lenkte einen Ball mit der Hand ab und sah dafür die gelbe Karte. Den fälligen Foulelfmeter verwandelte Ajdini gekonnt. Wils neue Nummer eins im Tor, Nicholas Ammeter, hatte die Ecke geahnt, kam aber zu spät. Es war ein schmeichelhafter Treffer für Stade Lausanne-Ouchy.

Kaum waren die Seiten getauscht, zeigte Schiedsrichter Mirel Turkes erneut auf den Punkt. Der Foulelfmeter war aber äusserst fragwürdig, denn die TV-Bilder deuteten eher auf eine Schwalbe hin. Den Hausherren war das egal, sie verkürzten auf 2:3 und brachten wieder Feuer in die Partie. Vorbei war das Gefühl, dass der FC Wil das Spiel souverän gewinnt.

Das Schicksal selbst bestimmt

Als in der 70. Minute Ajdini auf 3:3 stellte, konnte den Anhängern des FC Wil Angst und Bange werden. Nicht so aber den Akteuren auf dem Platz. Diese nahmen ihr Schicksal selbst in die Hand und suchten den erneuten Führungstreffer und wurden dafür prompt belohnt. Ein Freistoss von Zumberi, nahe der Grundlinie getreten, rollte an Freund und Feind vorbei ins Tor.

Dieser vierte Treffer brachte den Ostschweizern einen verdienten Auswärtssieg ein, der in der Summe betrachtet wohl nicht so knapp hätte werden dürfen. Einmal mehr zeigten die Wiler aber, dass Sie nicht zufällig an der Tabellenspitze stehen und Ambitionen haben dürfen. Der Vorsprung auf den ersten Nicht-Aufstiegsplatz beträgt bereits sieben Punkte.

Auch wenn beim FC Wil selbst das Wort Aufstieg nach wie vor nicht ausgesprochen wird, muss man als neutraler Beobachter die Wiler definitiv als Top-Kandidat handeln. Die grosse Überraschung ist wieder ein Schritt näher gerückt.

Telegramm:

FC Stade Lausanne-Ouchy – FC Wil 3:4 (1:3)

Pontaise - 413 Zuschauer – Sr: Turkes.

Tore: 8. Zumberi 0:1, 9. Lukembila 0:2, 37. Lukembila 0:3, 44. Ajdini (Handselfmeter) 1:3, 51. Bayard (Foulelfmeter) 2:3, 70. Ajdini 3:3, 83. Zumberi 3:4.

Ouchy: Steffen; Pos, Kadima (41. Abdallah), Hajrulahu, Obexer; Bayard, Bamba; Garcia (41. Okou), Hadji (41. Qarri), Ajdini (80. Mulaj); Danho (75. Abi).

Wil: Ammeter; Dickenmann, Montolio, Wallner, Heule; Zumberi (87. Geiger), Muntwiler, Ndau (71. Cueni); Bahloul (58. Maier), Silvio (58. Muci), Lukembila (87. Altmann).

Bemerkungen: Ouchy ohne Akichi (gesperrt), Tsoungui (krank), Gassama, Maroufi (beide verletzt), Alounga und Thaci (beide nicht im Aufgebot). Wil ohne Reichmuth (krank), Staubli (verletzt), Abazi und Baralija (beide verletzt).

Verwarnungen: 34. Bamba, 43. Wallner, 56. Danho, 56. Ndau, 63. Zumberi, 64. Lukembila, 81. Cueni, 90. Mulaj.