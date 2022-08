Bergfest Giger gewinnt neun von zehn Gängen, doch alleiniger Favorit ist er trotzdem nicht: Die Datenanalyse vor dem Schwägalp-Schwinget Am Ottoberger Schwinger Samuel Giger wird auch am Schwägalp-Schwinget kein Weg vorbeiführen. Doch er ist nicht der alleinige Favorit auf den Festsieg. Ruben Schönenberger und Tim Naef Jetzt kommentieren 11.08.2022, 19.00 Uhr

Samuel Giger (oben) und Domenic Schneider – hier im Schlussgang beim Thurgauer Kantonalschwingfest 2021 – gehören zu den Topfavoriten auf den Sieg am Schwägalp-Schwinget. Bild: Benjamin Manser

Als Samuel Giger Ende Juni zum Nordostschweizer Teilverbandsfest (NOS) antrat, zeigte die Datenanalyse, dass er zusammen mit Domenic Schneider und Adrian Walther den besten Formstand aufwies. Giger gewann das NOS in Balterswil.

Und trotzdem ist er vor dem Schwägalp-Schwinget vom Sonntag nicht mehr zuoberst in der Formstandtabelle. Schneider hat nun die alleinige Führung inne, während Giger auf Platz 2 liegt. Auf Platz 3 folgt mit Lario Kramer ein Schwinger, der beim NOS nicht dabei war.

Gleich hinter dem Podest liegt mit Werner Schlegel der Sieger des Nordwestschweizer Schwingfests (NWS) vom vergangenen Wochenende. Vor dem NOS lag er auf Platz 7 des damaligen Teilnehmerfelds.

Giger verliert so gut wie nie

Dass die Führung in der Formstandstabelle so deutlich bei Schneider liegt, muss allerdings nicht zwingend bedeuten, dass er Giger abgehängt hätte. Es dürfte auch daran liegen, dass Giger die Saison im Vergleich ruhiger angeht. Wegen einer Nackenblessur verzichtete er auf das Rigi-Schwinget.

Während die beiden Topfavoriten vor dem NOS noch gleich viele Gänge absolviert hatten (je 24), hat Schneider nun deutlich öfter den Platz betreten. In insgesamt 48 Gängen verliess er in zwei von drei Gängen das Sägemal als Sieger. Giger, der bisher nur 36 Gänge absolviert hat, war in neun von zehn Gängen siegreich. Nur einen einzigen Gang hat er dieses Jahr verloren (auf dem Brünig gegen Matthias Aeschbacher). So wenige wie kein anderer der Top Ten.

Das Anschwingen auf der Schwägalp ist für Sonntag, 8 Uhr, angesetzt. Der Schlussgang sollte etwa um 17 Uhr stattfinden.

