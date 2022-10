Klatsche Der FC Wil kassiert im Tessin fünf Gegentore Vorerst gelingt den Ostschweizern nicht der Sprung zurück an die Tabellenspitze. Beim 1:5 im Bellinzona setzte es für die Wiler eine Kanterniederlage ab, die vor allem auf eine desolate erste Halbzeit zurückzuführen ist. Gianluca Lombardi 15.10.2022, 22.12 Uhr

In Bellinzona war für Wil nichts zu holen. Bild: Gianluca Lombardi

Ehe sich der FC Wil versah, lag er bereits mit 0:2 zurück. Gespielt waren, man glaubt es kaum, noch nicht einmal sieben Minuten als die Gastgeber bereits das zweite Mal jubelten. Nachdem Rodrigo Pollero, auf Zuspiel von Dragan Mihajlovic, seine Farben in der 6. Minute in Führung brachte, konnte Cristian Souza keine Minute später nachlegen. Vorausgegangen war ein stümperhafter Abwehrfehler von Silvan Wallner.

Doch besser wurde der Abend mit fortlaufender Spieldauer nicht. Spätestens als Mihajlovic nach einer halben Stunde auf 3:0 erhöhte, erlosch auch der letzte Funken Hoffnung auf einen versöhnlichen Spielausgang. Und wenn es nicht läuft, dann aber so richtig. Nur zwei Minuten später fasste sich Mihajlovic auch noch aus der Distanz ein Herz und traf unhaltbar zum zwischenzeitlichen 4:0.

Völlig von der Rolle

Da bahnte sich für die Wiler eine richtige Packung an. Erinnerungen an das letzte Auswärtsspiel in Bellinzona wurden wach, als man 2013 gleich mit 8:0 nach Hause geschickt wurde. An diesem Abend stimmte bei den Wilern vieles nicht. Vor allem die Defensive trat desolat auf. Viele Fehlpässe und ein schlechtes Stellungsspiel prägten die das Bild der Äbtestädter Defensivreihe.

Trainer Brunello Iacopetta hatte nach 40 Minuten genug gesehen und nahm den bis dahin schwachen Marcin Dickenmann aus der Partie. Er wurde durch Umar Saho ersetzt, welcher sogleich Zeuge des nächsten Traumtors wurde. Dieses Mal schlug es aber hinter Bellinzonas Schlussmann ein. Silvan Wallner machte seinen Fehler wieder gut und verkürzte auf 1:4.

Auf dem Platz antworten

Dieser Anschlusstreffer war bis hierhin höchstens ein Tropfen auf den heissen Stein. Zuviel passte nicht, um auch nur einen Funken Hoffnung auf ein Fussballwunder zu haben. Man muss den Wilern aber zugutehalten, dass Sie sich mit dem Seitenwechsel fangen konnten und fortan eine deutlich bessere Figur machten.

Die Defensivleistung war im zweiten Durchgang deutlich konzentriert als noch in Halbzeit eins. Einzig ein Aussetzer von Génis Montolio führte nochmals zu einer Grosschance, die von Bellinzona zum 5:1 Schlusstand ausgenutzt wurde. Trotzdem brachte dieses Spiel einige Erkenntnisse mit. Dies auch, weil Brunello Iacopetta einige Experimente machen konnte.

Am Ende gilt es aber für die Wiler, dass Sie dieses Negativerlebnis schnellstmöglich verdrängen müssen. Bereits am Dienstag steht der Knüller gegen Leader Lausanne an. Einmal mehr spielt der FC Wil dann um die Tabellenführung. Eines haben die Wiler in dieser Saison bereits bewiesen: Um eine Antwort waren sie noch nie verlegen.

Telegramm:

AC Bellinzona – FC Wil 1900 5:1 (4:1)

Stadio Comunale, Bellinzona: 569 Zuschauer – Sr: Thies.

Tore: 6. Pollero 1:0, 7. Souza 2:0, 30. Mihajlovic 3:0, 32. Mihajlovic 4:0, 40. Wallner 4:1, 69. Centinaro 5:1.

Bellinzona: A. Muci; Miranda (79. Doldur), G. Padula, Izmirlioglu (79. Monti), Mihajlovic; Romero; Berardi, Centinaro (79. Manis), Tosetti (51. Thomas), Souza; Pollero (64. Samba).

Wil: Keller; Dickenmann (39. Saho), Wallner, Montolio (77. Cueni), Heule (77. Malinowski); Ndau (58. Zumberi), Muntwiler, Reichmuth; Maier (58. Bahloul), N. Muci, Lukembila.

Bemerkungen: Bellinzona ohne Cortelezzi, Kiassumbua, Klein, A. Padula (alle verletzt). Wil ohne Abazi, Brahimi, Haarbo und Strübi (alle nicht im Aufgebot).

Verwarnungen: 10. Romero, 46. Centinaro, 68. Miranda, 71. Montolio.