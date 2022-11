Rad: Claudio Imhof befindet sich auf Erfolgskurs

BAHNRADSPORT In der Champions League in Fahrt: Der Thurgauer Veloprofi Claudio Imhof nimmt im Zwischenklassement den dritten Platz ein Nun folgen für den 32-Jährigen aus Sommeri die Stationen Paris und London. Insbesondere an London hat Claudio Imhof gute Erinnerungen, gewann er dort doch vor einem Jahr. Jetzt kommentieren 22.11.2022, 15.28 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Claudio Imhof im Champions-League-Einsatz. Bild: Simon Wilkinson/Swpix.com

An der zweiten Station der sogenannten «Track Champions League» in Berlin belegte Claudio Imhof im Scratch den zweiten und im Ausscheidungsfahren den vierten Rang. Er erfreute sich einer hervorragenden Verfassung. Der routinierte Bahnspezialist, in der Verfolgung seit Jahren Weltklasse, fuhr im Berliner Scratch-Wettkampf um den Sieg mit.

Radprofi Claudio Imhof. Bild: Kenneth Nars / BLZ

Stehvermögen und taktisches Geschick

Imhof war der aktivste Teil einer dreiköpfigen Ausreissergruppe, die den Rundengewinn realisierte. Am Ende hatte einzig der Brite Oliver Woods mehr Reserven als der 32-jährige Thurgauer. Nicht minder stark präsentierte sich Imhof im Ausscheidungsfahren. Taktisch geschickt nutzte er sein grosses Stehvermögen und sorgte in der zweiten Phase des Rennens für ein hohes Grundtempo, welches etliche Konkurrenten nicht oder nur noch mit grosser Mühe zu halten vermochten.

Claudio Imhof an der diesjährigen Tour de Suisse. Bild: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE

Nur ein Teilnehmer pro Land

In der Gesamtwertung der Kategorie Ausdauerwettkämpfe liegt Imhof nach zwei von fünf Stationen auf Rang drei. Die im vergangenen Jahr ins Leben gerufene Champions League der Bahnfahrer ist finanziell verlockend und spannend. Der Gesamtsieger kann 25'000 Euro gewinnen. Die Rennserie soll ein Ersatz für die immer weniger gewordenen Sechstagerennen sein. Pro Land ist der beste Fahrer der Saison startberechtigt.

Siege in Berlin und auf Mallorca im Punktefahren

Der Champions-League-Tross eröffnete den Rennbetrieb auf Mallorca, wo Imhof im Scratch und im Ausscheidungsfahren jeweils Siebter wurde. Wie nun in Berlin gewann der Rennfahrer aus Sommeri auch das Punktefahren, das aber nicht zur Gesamtwertung zählt.

Imhof steht in den folgenden Wochen nun auch in Paris und London, wo zwei Wettkämpfe stattfinden, im Einsatz. In London werden zugleich die Gesamtsiegerinnen und Gesamtsieger gekrönt. Das Rennformat hat sich nicht verändert. Wie im vergangenen Jahr starten jeweils 18 Frauen und 18 Männer pro Kategorie.

Die Ausdauerfahrer wie Imhof absolvieren je ein Scratch und ein Ausscheidungsfahren, während sich die Sprinter im Einzelsprint und im Keirin vergleichen.

Die schöne Erinnerung an London

Die Selektionen erfolgten anhand der Resultate der Bahn-Weltmeisterschaften in ­St.-Quentin-en-Yvelines und Wildcards, was ein hochkarätiges Starterfeld garantiert. In diesem Jahr haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer insgesamt 60 Weltmeistertitel inne, was das hohe Niveau des Starterfeldes dokumentiert.

Imhof gewann im vergangenen Jahr das Scratch im ausverkauften Velodrom in London mit einer Soloflucht. Ebenfalls im Einsatz steht aus der Schweiz auch in diesem Jahr Michelle Andres.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen