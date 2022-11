Badminton: So rasch als möglich wieder in die NLA

Badminton St.Gallen-Appenzell Getrennt und doch vereint soll in der Ostschweiz der Aufstieg in die Nationalliga A bewerkstelligt werden Nach der Auflösung der Badminton-Vereinigung St.Gallen-Appenzell soll der Badmintonclub Trogen-Speicher unter der Mithilfe der St.Galler Badminton-Bären so rasch als möglich in die Nationallliga A aufsteigen. Fritz Bischoff Jetzt kommentieren 10.11.2022, 11.52 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Katja Hutter (links) und Jenny Kobelt im Meisterschaftseinsatz für die St. Galler Badminton-Bären. Bild: Ralph Ribi

Nach 16 Jahren in der Nationalliga A stieg die Badminton-Vereinigung St.Gallen-Appenzell zum Ende der vergangenen Saison ab. Danach wurde die Vereinigung aufgelöst. Die drei Vereine St.Galler Badminton-Bären, der Badmintonclub Trogen-Speicher und der mehrheitlich im Breitensport tätige Badmintonclub St.Gallen sollten fortan wieder selbstständiger organisiert sein.

Doch hinter diesem Ansinnen waren und sind vor allem verbandstaktische und reglementarische Überlegungen zu finden. Mit der neuen Strukturierung war es nämlich möglich, mit zwei Teams in der Nationalliga B anzutreten – einem von Trogen-Speicher und einem der St.Galler Badminton-Bären.

Hätte die Badminton-Vereinigung (BV) St.Gallen-Appenzell weiter bestanden, so wäre in der NLB nur ein Team spielberechtigt gewesen. Es gab aber auch wirtschaftliche Gründe, die für eine Auflösung des Dachvereins mit der BV der drei Vereine sprachen. Stephan Zünd, der Präsident der Bären, sagt:

«Das Ganze war schlichtweg nicht mehr finanzierbar. Wir waren nur noch ständig auf der Suche nach Geld.»

Zwei verschiedene Zielsetzungen

Zünd sieht seinen Verein nicht nur im Spitzensportbereich. «Unsere Strategie ist es nicht, unbedingt einen Aufstieg in die Nationalliga A anzustreben. Soziale Aspekte und die Nachwuchsförderung sind mir wichtige Anliegen. Bei uns Badminton-Bären ist die absolute Leistung nicht das erste Ziel», erklärt der 28-Jährige.

Anders sieht dies bei Trogen-Speicher aus. «Der Abstieg hat uns zu einer Neuorientierung verholfen. Zu dieser gehören auch Nachwuchsprojekte. Das Ziel unseres NLB-Teams ist jedoch klar der Aufstieg und damit die Rückkehr in die höchste Spielklasse», erklärt der 67-jährige Claude Heiniger.

Als Präsident, Trainer, Koordinator, Speaker und Verantwortlicher in vielen weiteren Funktion ist der ehemalige Spitzenspieler eine unverzichtbare Badmintongrösse.

Badmintonspieler Jan Scheffler (im Vordergrund) von den St. Galler Bären. Bild: Ralph Ribi

Rückkehr von Agung Ruhanda

Heiniger steht auch hinter der Wiederverpflichtung von Agung Ruhanda. Nach vier Jahren Unterbruch kehrte der 40-jährige Indonesier auf diese Saison hin mit seiner Familie in die Schweiz zurück. Von 2010 bis 2018 arbeitete er als Spielertrainer bei der BV St.Gallen-Appenzell.

Die Familie Ruhanda 2016 in Trogen. Tochter Azkya Ruhanda sitzt vorne auf der Holzbank. Bild: Benjamin Manser

«In meinem Heimatland war alles etwas schwierig. Ich habe bezüglich Badminton schon alles erlebt und auch alles gesehen. So war und bin ich motiviert, wieder in der Schweiz zu arbeiten. Ich will mit meinem Appenzeller Team als Trainer aufsteigen, aber auch viel in die Nachwuchsarbeit investieren», sagt der zweifache Familienvater. Er verhehlt nicht, dass auch seine Tochter Azyka ein weiterer Aspekt seiner Rückkehr war.

Die 16jährige gilt als grosse Nachwuchshoffnung. Sie hat mit Siegen bei den Aktiven schon für Beachtung gesorgt. Ruhanda sagt:

«Meine Tochter hat in der Schweiz weit bessere Möglichkeiten für eine erfolgreiche Karriere als in Indonesien. Dort ist alles etwas schwieriger.»

Claude Heiniger sagt: «Agung Ruhanda soll mit unserem Nachwuchsprojekt und seinen Besuchen in den Schulen auch dafür sorgen, dass wir im Raum St. Gallen-Appenzell wieder zu mehr jungen Spielerinnen und Spielern kommen.»

Nicht alle waren einverstanden

Die Strategie des sofortigen Wiederaufstiegs in die NLA und die erneute Verpflichtung von Agung Ruhanda stiess nicht überall nur auf Zustimmung. Es standen abermals finanzielle Verpflichtungen und Unsicherheiten im Raum. «Anfänglich gab es bei unseren Mitgliedern recht viel Widerstand. Es waren nicht alle der Meinung, dass die eingeschlagene Richtung auch die richtige sei. Mittlerweile ist aber ein wenig mehr Verständnis vorhanden, weil das gesamte Projekt auch etwas durchdachter ist», erklärt der Bärenpräsident Stephan Zünd.

An der Tabellenspitze und die ersten Siege

Auch Heiniger räumt ein, dass es kritische Stimmen zur Neuausrichtung gab. «Die Frage der Finanzierung stand und steht im Raum. Das Ganze ist ein <Hosenlupf>. Wir stehen unter finanziellem Druck.» Immerhin sportlich passt die Zielsetzung bis jetzt. Nach sechs Runden der NLB ziert Trogen-Speicher unbesiegt die Ranglistenspitze und die St.Galler Badminton-Bären finden sich in der Achtergruppe nach den ersten beiden Saisonsiegen vom vergangenen Wochenende auf Platz sechs.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen