Rad: Stefan Küng ist stärkste deutschsprachige Veloprofi

Auszeichnung Der Thurgauer Stefan Küng ist weltweit der beste deutschsprachige Radprofi Das im Radsport führende deutschsprachige Web-Portal radsport-news.com hat entschieden: Der 29-Jährige aus Wilen ist der stärkste Rennfahrer mit deutscher Muttersprache. Aber: Der ganz grosse Sieg fehlt Stefan Küng noch immer. Daniel Good 22.12.2022, 11.26 Uhr

Stefan Küng am Kopfsteinklassiker Paris-Roubaix, den er als Dritter beendete. Bild: Jasper Jacobs/Freshfocus (17. April 2022)

Es gab je eine WM- und EM-Medaille für Stefan Küng in der Saison 2022. In beiden Zeitfahren gewann der Thurgauer Silber. An der EM in München musste er mit einigen Hundertstelsekunden Rückstand seinem Thurgauer Landsmann Stefan Bissegger den Vortritt lassen.

Noch ärgerlicher war die Niederlage an der WM in Australien. Ein Norweger namens Tobias Foss schnappte Küng das sicher geglaubte Gold weg. An der Siegerehrung auf dem Podium stand dem Ostschweizer der Ärger ins Gesicht geschrieben.

Deshalb sagt Küng zurecht: «Ich konnte mein hohes Niveau halten. Aber der grosse Sieg fehlt mir weiterhin.» An Ehrenplätzen mangelte es Küng 2022 nicht. Dritter bei Paris-Roubaix etwa, auch Rang drei beim belgischen Klassiker in Harelbeke. Die Flandern-Rundfahrt beendete er als Fünfter - genauso wie die Tour de Suisse.

Der Lohn für Küngs Konstanz: Seit dem Frühling ist der Olympiavierte in der Weltrangliste immer unter den ersten zehn klassiert - als einziger deutschsprachiger Rennfahrer. Am Saisonende nimmt er im internationalen Ranking den siebten Platz ein.

Im Jahr 2021 war Küng in der Rangliste der deutschsprachigen Strassenprofis noch Zweiter geworden hinter dem Deutschen Maximilian Schachmann.

Stefan Bissegger am 1. Juli im Regen von Kopenhagen. Er war einer der Favoriten, stürzte aber im Zeitfahren. Bild: Mads Claus Rasmussen/EPA

Der 24-jährige Bissegger aus Mettlen, vor Küng Europameister in der Prüfung gegen die Uhr, wurde von der Redaktion von radsport-news.com auf Platz 19 gesetzt. Der Thurgauer gewann zwar auch als einziger Schweizer in diesem Jahr eine Prüfung in der World-Tour, aber in Rennen mit Massenstart blieb er unter seinen Erwartungen.

Das hatte auch damit zu tun, dass Bissegger 2022 häufig mit gesundheitlichen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte. Und als er mit guten Chancen auf den Sieg zur ersten Etappe der Tour de France startete, stürzte er zweimal.