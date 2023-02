FC Wil: Experten gehen dem Geheimnis des Erfolgs auf die Spur

Aufstiegskampf «Der Biss, die Balance, die Cleverness»: Gegnerische Trainer und ein TV-Experte erklären, was den FC Wil so stark macht Der FC Wil ist seit Wochen Leader. Vor dem Heimspiel gegen Lausanne vom Freitagabend wollen wir von Kennern wissen, was das Geheimnis des Erfolgs ist – und wir ordnen die Aussagen mit den verfügbaren Daten ein. Lausanne-Trainer Ludovic Magnin fühlt sich beim Blick nach Wil an seine eigene Karriere erinnert. Ralf Streule Jetzt kommentieren 24.02.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Silvio, Kastrijot Ndau und Josias Lukembila (von links) feiern bei Lausanne-Ouchy eines der bisher 48 Wiler Saisontore. Bild: Pascal Muller/Freshfocus

Der FC Wil schwebt von Erfolg zu Erfolg, ist seit Mitte November Tabellenführer, seit elf Spielen ungeschlagen, verbietet sich aber, vom Aufstieg zu sprechen. «Füsse auf den Boden», so lautet die Devise in Wil. Schliesslich stehen für das Team von Brunello Iacopetta zwei weitere Bewährungsproben an: Es warten die derzeit grössten Konkurrenten um den Aufstieg, heute ab 20.15 Uhr ist Lausanne-Sport im Bergholz zu Gast, in einer Woche geht es zum Zweiten Yverdon. Wo liegt das Geheimnis des Wiler Erfolgs? Das wollen wir von Wil- und Ligakennern wissen.

Magnin: «Es erinnert ein bisschen an mich»

Lausanne-Trainer Ludovic Magnin: «Der FC Wil wird nicht einbrechen.» Bild: Pascal Muller/Freshfocus

Die Frage geht an den Trainer des heutigen Gegners nach Lausanne. Ludovic Magnin, als Trainer wie seinerzeit als Spieler immer mit viel Herz bei der Sache, kommt am Telefon fast ins Schwärmen. Mit einem Wiler Einbruch rechne er nicht mehr, «sonst wäre dieser bereits im Winter gekommen», sagt der 44-Jährige. Es sei der Biss, der es ausmache. «Der Biss von Spielern, die andernorts immer wieder zu hören bekamen, dass es ihnen nicht reiche. Für sie ist der FC Wil eine Chance, und diese wollen sie unbedingt nutzen.» Er fügt an: «Das erinnert mich ein bisschen an mich.» Magnin, mit 16 Jahren bei Lausanne für zu wenig stark gehalten, kämpfte sich dennoch bis zum Nationalspieler hoch. «Man will es allen zeigen!» Das treibe derzeit wohl die Spieler des FC Wil an.

Wir wühlen in der Datenbank: Gibt es einen statistischen Hinweis auf den «Biss» der Wiler? Vielleicht dieser: Nach Thun führt Wil die meisten Zweikämpfe, und es gewinnt prozentual mehr davon als alle anderen Klubs der Liga, ausgenommen Lausanne-Ouchy.

Wenn diese Motivation gebündelt werde, es im Team harmoniere und letztlich auch noch taktisches Verständnis vorhanden sei, öffne das die Türen nach oben, sagt Magnin. Er fügt beiläufig an, dass Spieler wie Kastrijot Ndau, Silvan Wallner oder Lavdim Zumberi unter ihm im FC Zürich gespielt hätten. «Da haben sie viel gelernt. Das hilft natürlich.» Magnin lacht.

Aus Sicht des Lausanne-Trainers hebt sich Wil also weder taktisch noch physisch von den anderen Challenge-League-Teams ab – sondern vor allem mental. Auf die Frage, ob er doch den einen oder anderen Einzelspieler hervorheben würde, hält er sich zurück. «Soll man die schnellen Stürmer nennen? Oder Muntwiler, der mit seinen 100 Jahren noch immer eine unglaubliche Präsenz im Mittelfeld hat? Nein – es ist einfach das Team, das zählt. Und die Mischung von Jung und Alt.»

Die Statistik sagt: Muntwiler ist nicht 100, aber bald 36 Jahre alt und der viertälteste Spieler der Liga. Wils Stürmer Silvio (38) ist der zweitälteste, Xamax’ Raphaël Nuzzolo (39) der älteste. Das Wiler Kader ist das jüngste (23,8), das von Lausanne das älteste (24,7).

Trotz der Lobesworte traut Magnin seinem Team den Sieg zu heute. Er wisse, worauf sein Team aufpassen müsse. Unter anderem auf die Standards.

Die Statistik sagt: Richtig! 93 Mal kamen die Wiler nach Freistössen oder Eckbällen zum Abschluss. Deutlicher Ligabestwert. Drei Freistösse verwandelten die Wiler bisher direkt – auch das konnte kein Team besser.

Marco Schällibaum: «Wir wurden von Wil überrannt»

Marco Schällibaum: «Weder Wil noch Yverdon sind Überflieger, aber beide spielen sehr solid und haben keine deutlichen Schwächen.» Bild: Valentin Flauraud/KEY

Wils erster Verfolger Yverdon tritt heute in Thun an, und wie die Ostschweizer reiten die Romands überraschend auf einer Erfolgswelle. Dortiger Baumeister ist Marco Schällibaum, er sieht gewisse Parallelen zu Wil. «Beides sind keine Überflieger, beides sind aber sehr solid spielende Teams ohne deutliche Schwächen. Und beide Klubs leisten sich kein teures Kader.»

Gemäss transfermarkt.ch liegen Yverdon und Wil mit einem Kaderwert von je 4,88 Millionen Euro am Liga-Ende. Lausanne führt die Liste mit 9,25 Millionen an.

Schällibaum erinnert sich an Yverdons Heimspiel gegen Wil im August: «Wir wurden überrannt. Das Wiler Spiel in die Tiefe imponierte mir. Dafür braucht es nicht nur schnelle, sondern auch clevere Stürmer. Solche, die ein Gespür haben für Timing und Laufwege.» In Wil sei dieses Spiel verinnerlicht.

Die Zahlen geben Schällibaum recht: In der Statistik der «angekommenen Schlüsselpässe» – oft sind dies Zuspiele in die Spitze – steht Wil zuoberst. Vier pro Spiel sind es durchschnittlich. Die Wiler Cleverness lässt sich wohl an anderen Zahlen ablesen: Kein Team der Liga läuft seltener ins Offside, die trotz Spiel in die Tiefe.

Auch bei Schällibaum bekommen nebst den Jungen auch die Arrivierten ihr Lob. «Da ist ein topfitter Silvio und ein Munti, der dirigiert.» Aber Achtung: «Noch ist der Weg sehr lang.» Er bezieht die Aussage auf Yverdon wie auch auf Wil. Man steht erst bei Runde 22 von 36.

Dani Wyler: «Jetzt klappt endlich beides»

Dani Wyler: «Es macht richtig Freude, zuzuschauen.» Bild: Mareycke Frehner

Weiterer Auskunftgeber ist Dani Wyler, erfahrener TV-Fussball-Kommentator wie auch FC-Wil-Kenner und -Sympathisant. Er war Medienverantwortlicher des Klubs, verliess ihn 2021. Wyler sitzt oft im Publikum, er freut sich über den Erfolg. «Es war früher ja oft so: Entweder spielte Wil defensiv stark oder brillierte offensiv. Jetzt funktioniert endlich beides.» Wyler spricht von einer Balance im Spiel, die auch dank der Laufbereitschaft zu Stande komme. «Man läuft in die Räume, man läuft sehr viel ohne Ball, im Mittelfeld ist stets eine Anspielstation da – es macht richtig Freude, zuzuschauen.» Er erwähnt ebenfalls das Spiel in die Tiefe. «Und die Spieler haben auch den Mut, es aus der Distanz zu versuchen.»

Die Statistik sagt: Wil schiesst 13 Mal pro Spiel in Richtung Tor, Thun und Vaduz tun dies jedoch noch etwas öfter. Wirkliche Torchancen verzeichnen die Wiler aber mehr als alle anderen, die Chancenauswertung ist ebenfalls top (33 Prozent). Wil hat weit am meisten Tore erzielt (48, Yverdon mit 42 am zweitmeisten).

Fast am zentralsten aber ist für Wyler die Tatsache, dass kein Spieler experimentiere, nonchalant agiere oder unnötige Dribblings zeige. «Das ist auch ein Verdienst des Trainers.»

Diese Aussage wird statistisch nicht belegt: Wil liegt bei der Anzahl Dribblings wie auch bei der Anzahl erfolgreicher Dribblings nur im Mittelfeld.