Fussball: Arsenal ist in St.Gallen zu Gast

Arsenal Keine Ehre, sondern ein Geschäftsmodell: Arsenal, der Leader der Premier League, ist zu Gast in St.Gallen Zu einem aussergewöhnlichen Fussballspiel kommt es am Donnerstag in der Ostschweiz: Um 18.45 Uhr spielt der Arsenal FC im ausverkauften Kybunpark gegen den Schweizer Meister FC Zürich. Das ist keine Ehre, sondern ein Geschäftsmodell. Daniel Good Jetzt kommentieren 07.09.2022, 12.27 Uhr

Der Brasilianer Gabriel Jesus, einer der Stars in den Reihen Arsenals. Marktwert: 50 Millionen Euro. Bild: Tolga Akmen / EPA

Ein Stadion ist wie ein Flugzeug. Wenn dieses am Boden steht, wirft es keinen Ertrag ab. Wenn die Fussballarena leer ist, setzt dies der Rentabilität zu. Deshalb hat der FC St.Gallen ein strategisches Geschäftsmodell entwickelt, das heisst: internationale Spiele im Kybunpark durchzuführen und so zusätzliche Finanzquellen zu erschliessen.

Am Donnerstag, 8. September, ist es wieder soweit. Weil das Zürcher Letzigrundstadion durch die Leichtathletinnen und Leichtathleten besetzt ist, findet die Partie der Europa League zwischen dem FC Zürich und der Londoner Mannschaft Arsenal in St.Gallen statt.

Der FC Zürich ist auf die St.Galler zugekommen mit der Bitte, das attraktive Europacupspiel im Kybunpark auszutragen.

Die Delegation aus London wohnt während ihres Abstechers in die Ostschweiz im Säntispark. Am Mittwoch absolvieren die Arsenal-Stars am frühen Abend das Abschlusstraining im St.Galler Stadion.

Arsenal-Fans im Espenblock

Arsenal ist Favorit. Der Leader der englischen Premier League trifft auf den in einer Krise befindlichen Schweizer Meister. Es ist damit zu rechnen, dass 2000 bis 3000 Schlachtenbummler Arsenal begleiten werden. Sie nehmen im Stadion dort Platz, wo normalerweise der Espenblock steht.

Es mussten in diesem Sektor eigens für das Europacupspiel Sitzplätze eingebaut werden. Deshalb verringert sich die Zuschauerkapazität auf gut 16'000. Im Spitzenspiel der St.Galler, dem Leader der Schweizer Super League, gegen die Young Boys waren am Sonntag 19'200 Personen im Kybunpark.

Schon Lugano gasierte im Europacup in St.Gallen

Im Herbst 2019 war der FC Lugano für drei Partien der Europa League in St.Gallen zu Gast. Die Begegnungen mit Dynamo Kiew, Malmö und den aktuellen Champions-League-Teilnehmer FC Kopenhagen waren mit wenig tausend Zuschauern allerdings sehr mässig besucht. In Erinnerung bleibt, dass jeweils mehr Gästefans in St.Gallen weilten als solche der Luganesi.

Mit Arsenal ist nun aber ein anderes Kaliber zu Gast. Das Stadion ist längst ausverkauft. Es ist damit zu rechnen, dass ein paar 100'000 Franken in der Ostschweiz bleiben. Dafür muss die Organisation des FC St.Gallen aber auch einiges tun. Es gilt, viele Auflagen der Uefa zu erfüllen. Überwacht wird alles von einem Delegierten des Europäischen Fussballverbandes, der aus Portugal kommt.

Die beiden anderen Heimpartien in der diesjährigen Europacup-Kampagne gegen den PSV Eindhoven und die Norweger von Bodo/Glimt bestreitet der FC Zürich in der Gruppe A wieder im Letzigrund.

Am 27. September kommt die Schweizer Nationalmannschaft

Der Reigen der internationalen Spiele im Kybunpark geht schon am 27. September weiter. Dann trifft die Schweizer Nationalmannschaft mit dem Arsenal-Spieler Granit Xhaka in der Nations League auf Tschechien.

