Europacup In der dritten Runde ist Endstation – ansprechende Brühler Leistung im Europacup bleibt unbelohnt Die St.Galler Handballerinnen scheitern in der dritten Runde des Europacups am ungarischen Team Praktiker-Vac. Matthias Schlageter, Vac 04.12.2022, 20.14 Uhr

Brühls Kinga Gutkowska (Mitte) trifft insgesamt siebenmal. Bild: Alexander Wagner

Der LC Brühl startete in Ungarn unerschrocken in die erste Partie. Zur Überraschung der Gastgeberinnen führten die St.Gallerinnen in der sechsten Minute mit 3:0.