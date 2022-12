Das bedeutet Ariel Pietrasiks Wechsel für St.Otmars Handballer.

Analyse St.Otmars Lottosechser Ariel Pietrasik wechselt zu den Kadetten – das ist in mehrfacher Hinsicht ein herber Verlust für die St.Galler St.Otmars Topspieler Ariel Pietrasik geht nach dieser Saison zu den Kadetten Schaffhausen. Was der Transfer über die aktuellen Verhältnisse in der Liga und die Zukunft St.Otmars aussagt. Ives Bruggmann Jetzt kommentieren 19.12.2022, 20.14 Uhr

Ariel Pietrasik (rechts) im Duell mit seinem künftigen Teamkollegen Lukas Herburger. Bild: Michel Canonica

Diese Meldung kommt wenig überraschend: Ariel Pietrasik verlässt den TSV St.Otmar nach Ablauf seines Zweijahresvertrages zum Ende der laufenden Saison. Der neue Verein des polnisch-luxemburgischen Doppelbürgers heisst Kadetten Schaffhausen. Dem Ligakrösus ist es gelungen, den wohl begehrtesten Spieler der NLA im Lande zu halten.

In einer Medienmitteilung lässt sich Kadetten-Präsident Giorgio Behr wie folgt zitieren: «Ariel eröffnet uns mit seinem exzellenten Sprungwurf und seiner Abwehrstärke im Innenblock neue taktische Mittel. Wir wollen ein Team mit möglichst wenigen Wechseln zwischen Abwehr und Angriff, da ist Ariel ein wichtiger Mosaikstein. Er wird sich bei uns ans internationale Topniveau heranarbeiten können.»

Für den St.Galler Traditionsverein ist der Abgang des besten Spielers ein herber Verlust – auch wenn er nach den gezeigten Leistungen absehbar war. Da im Handball Verträge – anders als im Fussball – in den allermeisten Fällen eingehalten werden, entfällt das Geschäft mit den Ablösesummen. Der Wechsel erfolgt nach Ablauf des Kontrakts ohne Entschädigung. Umso bitterer für St.Otmar, da Pietrasik innerhalb der Liga wechselt und somit die direkte Konkurrenz verstärkt.

Dieser Transfer ist ein eindeutiges Indiz dafür, wie gross die finanzielle Kluft zwischen den nationalen Spitzenteams und St.Otmar mittlerweile ist. Während Schaffhausen einen der international talentiertesten Distanzschützen verpflichtet, muss St.Gallen auf einen neuerlichen Lottosechser hoffen. Als nichts anderes bezeichnete Zoltan Cordas Pietrasik unlängst. Trainer Cordas war es, der Pietrasik entdeckte und vor eineinhalb Jahren aus Luxemburg nach St.Gallen lotste. Der Zweimetermann schlug direkt ein und entwickelte sich zum besten Feldtorschützen der Liga. Darüber hinaus ist Pietrasik auch defensiv unverzichtbar, was ihn zu einem Zweiweg-Spieler erster Güteklasse macht. Im modernen Handball sind solche Akteure begehrter denn je.

Pietrasik, dem auch Angebote aus Frankreich und Deutschland vorlagen, geht ab der neuen Saison also auf Titeljagd. St.Otmar muss sich derweil auf die Suche nach einem Nachfolger begeben. Dass der Pole – aktuell mit durchschnittlich mehr als zehn Toren pro Partie – nicht zu ersetzen ist, zeigte seine Verletzungspause. In dieser Phase holte St.Otmar gerade einmal zwei Siege in elf NLA-Spielen. Den St.Gallern bleibt, aus der verbleibenden Zeit mit Pietrasik das Maximum herauszuholen. Auch wenn der Lottosechser kein Geld mehr einbringt, so zahlt er zuverlässig mit exzellenten Leistungen zurück. Eines ist sicher: Mit Pietrasik ist St.Otmars Abstand zu den Spitzenteams deutlich geringer als ohne. Diese Gelegenheit gilt es zu nutzen.

