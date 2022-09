Analyse Der FCSG-Publikumsliebling bleibt: Weshalb die Vertragsverlängerung von Zigi auch als ein Signal an die Konkurrenz zu werten ist Der FC St.Gallen hat es wieder getan: Wie damals bei Lukas Görtler preist der Verein mit einem originellen Video auf seinen sozialen Kanälen den Verbleib von Lawrence Ati Zigi bis Sommer 2025 an. Der neue Vertrag für den 25-jährigen Goalie ist auch als Signal für die Konkurrenz zu verstehen: Der FC St.Gallen muss sich nicht das Beste wegkaufen lassen. Christian Brägger Jetzt kommentieren 14.09.2022, 17.50 Uhr

Goalie Lawrence Ati Zigi: Die Kultfigur bleibt bis 2025 an Bord des FC St.Gallen. Bild: Imago (Schruns, 9. Juli 2022)

Der Goalie, dessen Vertrag am Ende dieser Saison ausgelaufen wäre, sagt: «Ich bin glücklich, dass ich da sein darf.» Das sind mehr als leere Worthülsen. Gerade bei Zigi. Mit ihm schlagen die Ostschweizer für eine im Idealfall sportlich erfolgreiche Zukunft den nächsten Pflock ein, der vor allem auch Sicherheit geben soll auf einer der wichtigsten Positionen. Auf dem Goalieposten darf das grünweisse Publikum ruhig wissen, woran es ist.

Bei seinem Zigi, den es schon in den Startminuten des ersten Pflichtspiels, damals beim 3:1 am 26. Januar 2020 gegen Lugano, zu seinem Liebling erkoren hat. Einzigartig bis heute im Kybunpark und bei St.Galler Gastspielen auf Schweizer Fussballplätzen, wenn die Fans mit voller Lautstärke «Zigiiiiiiii» rufen.

Das nennt man Weitsicht. In dieselbe Kategorie der langfristigen Kaderplanung gehörten bereits Görtlers Vertragsverlängerung bis Sommer 2026 trotz Angeboten und Jordi Quintillàs Rückkehr von Basel bis 2025. Beide sind Routiniers im Mittelfeld und mit Zigi der Motor der Ostschweizer. Um dieses PS-Trio herum können sich Coach Peter Zeidler und Sportchef Alain Sutter mit dem Feintuning und den Jungen beschäftigen.

Die Leistung stimmt mit wenigen Ausnahmen immer

Eine Säule im Kader des FC St.Gallen ist Zigi längst. Er ist im Team beliebt und trägt es mit seinem Wesen und den Taten, mit seiner Präsenz und der Ausstrahlung: auf und neben dem Platz. Die stets korrekte, unaufgeregte Art des Torhüters kommt an, die Leistung stimmt bis auf seltene Patzer immer.

Nicht umsonst gehört der 25-Jährige im Land zu den besten seines Fachs, vielleicht ist er sogar der Beste. Obwohl auch für Zigi gewiss gilt, dass er trotz seines spektakulären Spielstils noch Steigerungspotenzial hat.

Zigi ist sehr gläubig, eine zurückhaltende Persönlichkeit und doch ein Stimmungsmacher in der Kabine, um ein Tänzchen ist er nie verlegen. Seine Haare sind ein Merkmal, bei den Kindern ist er für Selfies und Autogramme begehrt. Der Ghanaer betonte oft, dass es für ihn keinen Grund gebe, sich mit einem Weggang zu befassen. Weil er sich so sehr mit dem Verein identifiziert, diesen mag. Weil er sich in St.Gallen wohlfühlt.

Zeidler, die Vaterfigur

Peter Zeidler und Lawrence Ati Zigi. Bild: Urs Bucher

Mitverantwortlich für das ausgesprochene Wohlbefinden ist auch Zeidler, den Zigi einmal als Ersatz für den früh verstorbenen Vater bezeichnet hat, die Beziehung geht über den Fussball hinaus. Zeidler trainierte den damals 19-jährigen Nachwuchsspieler bereits 2015 bei Liefering im Red-Bull-Gebilde Salzburgs.

Zigi war ja auch auf Empfehlung des deutschen Fussballlehrers aus dem fernen Afrika von Red Bull Ghana gekommen, und damit quasi vom einen Farmteam der Salzburger zum anderen. Der Torhüter folgte Zeidler später auch nach Sochaux, und dann im Januar 2020 in die Ostschweiz, wo er am Sonntag das 100. Pflichtspiel bestritt.

Nach dem Ende der letzten Saison sagte Zeidler: «Zigi muss bleiben, er gehört nach St.Gallen.» Es war die Antwort des Trainers auf die Frage, ob der Weggang der Nummer eins bevorstehen könnte. Darüber gemunkelt wurde nicht erst zu jenem Zeitpunkt, wenngleich ein Transfer Zigis für Zeidler ausgeschlossen war.

Aber im Fussball weiss man nie, selbst wenn es nie konkrete Anfragen gegeben haben soll. Und Zigi selbst sagte ja auch: «Natürlich ist es mein Ziel, irgendwann in einer der fünf Topligen engagiert zu sein.»

Sowieso ist nicht ausser Acht zu lassen, dass Zigi in diesem Herbst mit der Nationalmannschaft Ghanas in Katar an der WM teilnehmen dürfte. Es ist zwar unwahrscheinlich, dass er dies als Stammtorhüter tut.

Kommt Zigi am Grossanlass doch zum Einsatz und zu seinem elften Länderspiel oder gar zu mehr, dürfte sein Marktwert bedeutsam anwachsen; es wäre nicht gut gewesen, ihn an das Turnier mit einem im 2023 auslaufenden Kontrakt zu schicken. Auch unter diesem Aspekt ist die Vertragsverlängerung zu sehen.

Gestandene Profis werden marktgerecht entlöhnt

Und dann muss man dies bedenken: Die St.Galler Klubführung hat inzwischen die finanzielle Möglichkeit, gestandene, verdiente und ihr wichtige Spieler mit guten Verträgen auszustatten. Sie marktgerechter zu entlöhnen.

Jüngst sagte Sutter der NZZ: «Die eine oder andere Teamstütze längerfristig bei uns zu haben, ist wichtig für unsere Entwicklung. Zigi hat sich zu einer Teamstütze und Integrationsfigur entwickelt. Sein nächster Vertrag wird ganz anders sein als der bestehende. Nun stellt sich die Frage: Können wir ihm das bieten, was er sich verdient hat?»

Insofern ist der neue Vertrag unter wohl ziemlich höheren Bezügen auch als Signal für die Konkurrenz zu verstehen. Als Ansage! Dass St.Gallen sich nicht das Beste wegkaufen lassen muss, weil der Markt halt so funktioniert. Dass es unterdessen auch wirtschaftlich Puste hat und sportlich ambitioniert bleiben will. Dies bei den richtigen und relevanten Profis auch demonstriert und nicht immer bei Null beginnen mag.

Das ist sportlich die richtige Attitüde, solange der Apparat nicht in den Reihen dahinter, und nicht zuletzt bei den Ergänzungsspielern, unnötig aufgeblasen und plötzlich überteuert wird.

