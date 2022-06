SC Brühl benötigt noch drei Punkte, um den Abstieg zu verhindern

Abstiegskampf Der SC Brühl benötigt noch drei Punkte, um die Klasse zu halten: «Der letzte Sieg ist immer der schwierigste» Der St.Galler Fussballklub SC Brühl ist mit vier Siegen in die Abstiegsrunde gestartet. Sie brauchen nur noch drei Punkte, um den Abstieg abzuwenden. Nun können sie am Samstag auswärts gegen YF Juventus alles klarmachen. Alain Rutishauser Jetzt kommentieren 03.06.2022, 05.00 Uhr

Hat wieder gut lachen: Der SC Brühl hat die ersten vier Spiele der Abstiegsrunde allesamt gewonnen. Bild: Reto Martin

Mit dem SC Brühl hätte vor ein paar Wochen kaum mehr jemand gerechnet. Die St.Galler lagen abgeschlagen mit fünf Punkten Rückstand auf dem zweitletzten Tabellenplatz der Promotion League. Dann begann die Relegationsrunde. Und die Brühler wirkten wie ausgewechselt. Die ersten vier Spiele der Relegationsrunde gewann der SC Brühl allesamt, mit einem Torverhältnis von 8:1. Und das, nachdem das Team in der gesamten restlichen Saison – 30 Spiele notabene – nur gerade fünf Siege eingefahren hatte.

«Wir haben nun sicher Gegner auf Augenhöhe, die eher unserem aktuellen Niveau entsprechen», gibt sich Sportchef Roger Jäger bescheiden. Eine Rolle spiele aber auch, dass zu Beginn der Saison drei wichtige Stützen im Team ausgefallen seien. Einerseits im Sturm Deniz Mujic, der vergangenen Sommer vom FC Dornbirn kam, dann der Captain Claudio Holenstein und schliesslich Stammgoalie und Routinier Christian Leite, der die ersten 18 Spieltage verletzt ausfiel. «Nun sind wir endlich vollzählig, was auch unserem Trainer hilft, seine Ideen besser umzusetzen», sagt Jäger.

Junge Mannschaft hat oftmals Lehrgeld bezahlt

Besagter Trainer, der 30 Jahre junge Denis Sonderegger, hätte sich seine erste Saison beim SC Brühl sicherlich anders vorgestellt. Er sagt:

Denis Sonderegger, Trainer des SC Brühl Bild: Reto Martin

«Der Start war sehr hart. Seit Anfang Saison befanden wir uns im Abstiegskampf, was wir so eigentlich nicht erwartet hätten.»

Letztlich habe die sehr junge Mannschaft in einigen Begegnungen, als sie eigentlich besser gespielt hat, auch Lehrgeld gezahlt. «Wir haben in vielen Spielen mehr Chancen erspielt, wurden dann aber bestraft und verloren knapp», sagt Sonderegger.

Trotzdem habe man immer an den Klassenerhalt geglaubt, auch im Vorstand, sonst hätte man während der Saison den Trainer gewechselt, sagt Jäger. «Doch wir haben immer gesagt: Fussball ist dann fertig, wenn abgepfiffen wird.»

Nun sieht es so aus, als würde der SC Brühl die Klasse halten können. Das Team benötigt in den letzten beiden Spielen noch drei Punkte, um alles klarzumachen. Jäger sagt:

Brühl-Sportchef Roger Jäger Bild: Kurt Frischknecht

«Wir wollen möglichst am Samstag den nötigen Sieg und die Regelation schaffen, sodass es in der letzten Runde nicht zur Finalissima kommt.»

Über Feierlichkeiten, falls die Klasse gehalten werde, kann er sich noch keine Gedanken machen. «Zuerst muss die Arbeit getan werden, danach können wir über allfällige Feste nachdenken», sagt Jäger. Noch sei nichts erreicht und die Mannschaft müsse nun konzentriert bleiben. Denn der letzte Sieg sei immer der schwierigste. Jäger fügt an: «Das haben kürzlich auch die ZSC Lions in den Playoffs schmerzlich erfahren müssen.»

Laufende Gespräche mit Topskorer Angelo Campos

Spannend ist, dass in der laufenden Relegationsrunde gleich sieben verschiedene Torschützen eingenetzt haben. Eine Tatsache, die ein Stück weit auch die fehlende Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor während der Saison erklärt. «Es ist sicher so, dass uns ein richtiger Torjäger fehlt. Andererseits ist es aber auch gut zu wissen, dass wir viele Spieler haben, die ein Tor schiessen können», sagt Jäger. Derzeitiger Topskorer mit neun Toren ist Angelo Campos, dessen Vertrag beim FC St.Gallen ausläuft. Brühl ist an einer Verpflichtung interessiert. Jäger sagt: «Wir haben mit Angelo bereits das Gespräch gesucht.»

Klar, denn trotz Abstiegskampf müssen auch die Vorbereitungen für die kommende Saison erledigt sein. Nebst der geplanten Verpflichtung von Campos seien einige Verlängerungen bereits in trockenen Tüchern, Namen würden derzeit noch nicht kommuniziert. Jäger sagt:

«An unserer Spielweise wollen wir in Zukunft nicht viel verändern. Deshalb planen wir auch in der kommenden Saison bei Ligaerhalt mit demselben Trainer.»

Sonderegger hat noch ein Jahr Vertrag beim SC Brühl, sofern er in der Promotion League bleibt. Und das will der Brühl-Trainer unbedingt: «Der Fokus liegt absolut auf dem Spiel am Samstag und dem Ligaerhalt.»

Das nächste Spiel: Samstag, 16 Uhr: YF Juventus – SC Brühl (Juchhof 1, Zürich).

