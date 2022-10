Deutscher Sieg am 74. Olma-Radballturnier.

74. Olma-Radballturnier Die Weltmeister siegen am traditionsreichen Olma-Radballturnier Die deutsche Mannschaft aus Stein mit Gerhard und Bernd Mlady gewinnt das Olma-Radballturnier bei ihrer sechsten Teilnahme zum vierten Mal. Schweizer Meister Pfungen spielt mit dem Weltmeister auf Augenhöhe. Silvan Rohner Jetzt kommentieren 16.10.2022, 21.36 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Weltmeister gegen Schweizer Meister: Gerhard Mlady (links) und Benjamin Waibel am 74. Olma-Radballturnier. Bild: Donato Caspari

Das Turnier startete am Nachmittag mit den Gruppenspielen. Das beste Schweizer Team aus Pfungen mit Severin und Benjamin Waibel war zusammen mit Stein aus Deutschland in der Gruppe A der Favorit auf den Gruppensieg. Die Gebrüder Waibel gewannen letztes Wochenende in Winterthur den Schweizer-Meister-Titel und werden die Schweiz an der Weltmeisterschaft im November in Belgien vertreten. Pfungen startete mit zwei knappen Siegen gegen Altdorf und Brünn gut ins Turnier. Im dritten Spiel gegen die zweite Mannschaft von Dornbirn lief es allerdings nicht mehr wunschgemäss und die Zürcher verloren mit 4:5. Dies setzte Severin und Benjamin Waibel im letzten Gruppenspiel gegen den Weltmeister aus Stein unter Druck. Die Schweizer gewannen diesen ersten Showdown Schweiz – Deutschland mit 4:3 und konnten sich so den Gruppensieg sichern.