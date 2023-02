1. Liga: FC Gossau vor heikler Rückrunde

Am Samstag um 15 Uhr geht für den FC Gossau der Meisterschaftsbetrieb in der 1. Liga Classic weiter. In der ersten von 14 verbleibenden Partien der Rückrunde trifft das Team von Trainer Oscar Escobar zu Hause auf die U21-Mannschaft des FC Winterthur.

Karl Schmuki 24.02.2023, 17.08 Uhr