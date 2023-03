1. Liga Der FC Gossau holt in Tuggen einen Punkt - die Highlights im Video Überraschend ist der FC Gossau beim Spitzenclub Tuggen zu einem 2:2 gekommen und hat damit seinen ersten Punkt in der Rückrunde geholt. Karl Schmuki Jetzt kommentieren 19.03.2023, 18.35 Uhr

Das Remis war für das Team von Oscar Escobar etwas schmeichelhaft, denn der Gegner aus Tuggen besass ein deutliches Chancenplus. Schon mit der ersten gefährlichen Aktion ging Gossau in Führung: Gabriel Makia war im Strafraum gefoult worden, Lirim Shala verwandelte den Elfmeter im Nachschuss.

Die Höhepunkte des Spiels im Video:

Gute Torchancen besass Tuggen erst nach 30 Minuten, aber Damian Böhler im Gossau-Tor wehrte mehrmals exzellent ab. Nach der Pause wurden Druck und Aggressivität des Favoriten stärker, und Gossau schien mit heiklem Klein-Klein-Spiel in der eigenen Zone den Ausgleich herbei zu betteln. Dieser kam denn auch: Bendegüz Györky erzielte nach einem Eckball den Ausgleich (51.). Und als Tuggen nach einem schnörkellosen Angriff erstmals in Führung ging und darauf weitere gute Möglichkeiten besass, schien die Partie den erwarteten Verlauf zu nehmen. In den Schlussminuten wurde Gossau gefährlicher: Nach einem Foul an Eldin Muharemi im Strafraum verwandelte Shala den zweiten Elfmeter für sein Team. Am Ende stand Gossau gar dem Sieg näher. (do)

Das gesamte Spiel zum Nachschauen

Tuggen – Gossau 2:2 (0:1)

Linthstrasse – 400 Zuschauer.

Tore: 8. Shala 0:1, 51. Györky 1:1, 64. Jakupov 2:1, 89. Shala (Foulelfmeter) 2:2.

Tuggen: Merlo; Mallo (81. Fässler), Herlea, Rüegg, Keller; Györky, Meier (86. Catari), Rodrigues, Barreiro (81. Fetaj); Jakupov (86. Anioke), Bärtsch. Gossau: Böhler; Schällibaum, Gülünay, Franin, Eugster (77. Karrica); Casadio (90. Hukanovic), Muharemi, Salija (90. Oroshi), Shala; Eberle, Makia (63. Tejada).

Bemerkungen: Tuggen ohne Morina. Gossau ohne Abegglen (gesperrt), Nguyen, Stacher, Gürgen (verletzt). – Verwarnungen: 7. Merlo, 31. Muharemi, 42. Jakupov, 60. Salija, 74. Mallo, 77. Casadio, 80. Meier (Foul).