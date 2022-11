0:2-Heimniederlage Dem St. Galler Nachwuchs fehlt gegen Baden die Cleverness Die St.Galler U21 macht gegen Baden vieles richtig - ist in den entscheidenden Momenten aber nicht bereit. Baden gewinnt mit 2:0 Stefan Egli 07.11.2022, 05.00 Uhr

Leonhard Münst kam auch am vergangenen Samstag für den St.Galler Nachwuchs zum Einsatz. Bild: Freshfocus/Urs Bucher

In der 15. Runde der Promotion League hat das St. Galler Nachwuchsteam zu Hause gegen Baden mit 0:2 verloren. Das Resultat entsprach nicht dem Spielverlauf, starteten die St. Galler doch hervorragend in die Partie und hatten in der dritten Minute durch Fabio Lymann bereits die Chance, in Führung zu gehen. Die Ostschweizer blieben dran und kombinierten in der Folge einige schöne Spielzüge. Es fehlte im letzten Drittel aber die Genauigkeit oder man spielte zu kompliziert.

Spielbestimmend, aber ohne klare Chancen

So erstaunte es nicht, dass Baden immer besser ins Spiel kam und vor der Pause seine beste Phase im ganzen Spiel hatte. Dabei liessen sie vorerst einige Möglichkeiten ungenutzt, doch in der 41. Minute traf Dejan Jakovljevic zum 1:0. Nach dem Seitenwechsel waren die St. Galler spielbestimmend, kamen jedoch zu keinen klaren Chancen. Für die Badener hingegen waren ihre Cleverness und Routine siegbringend. In der 85. Minute traf Daniele Romano nach einem schnellen Konter ungehindert zum 2:0. Auch die letzten verzweifelten Angriffe des Heimteams nützten nichts mehr, sodass St. Gallen II eine unnötige Niederlage einstecken musste. Dies vor allem, weil die direkten Konkurrenten am Wochenende punkteten. St.Gallen liegt mit 15 Punkten auf dem 15. und viertletzten Platz.

St. Gallen II – Baden 0:2 (0:1)

Lidl Sportpark Bergholz – 120 Zuschauer – Sr. Qovanaj Hajrim.

Tore: 41. Jakovljevic 0:1, 85. Romano 0:2.

St. Gallen: Dumrath; Helg (87. Wiedermann), Beeli, Schweizer, Rohner (80. Rouquette); Gomes (80. Gonzalez Gomez), Jacovic, Münst (46. Cicek); Figueiredo, Spari, Lymann (68. Berisha).

Bemerkungen: St. Gallen ohne Cavegn (1. Mannschaft), Novakovic, Rigal (U18), Bytyqi, Zimmermann (verletzt), Bötschi, Emini (kein Aufgebot). – Verwarnungen: 24. Franek, 88. Jacovic, 91. Rouquette.