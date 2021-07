Olympische Spiele Der Thurgauer Stefan Küng verpasst um 0,40 Sekunden Bronze und sagt: «Abhaken, sonst kann ich wochenlang nicht schlafen» Der Medaillentraum von Stefan Küng platzt im Zeitfahr-Rennen um vier Zehntelsekunden. Besonders bitter: Der Ostschweizer liefert eigentlich ein perfektes Rennen ab. Gabriel Vilares 28.07.2021, 11.02 Uhr

Stefan Küng wird Vierter beim Zeitfahr-Rennen Vierter. Die Medaille verpasst er äusserst knapp. Thibault Camus / AP

Wer hätte das gedacht? Auf dem 44,2 km langen und hügeligen Kurs am Fuss des Mount Fuji entscheiden am Ende Zehntelsekunden über eine Medaille. Und die Sekunden sind nicht auf Seiten der Schweizer. Stefan Küng fehlen auf die Bronzemedaille läppische 0,40 Sekunden. Ist das bitter für den 27-jährigen Ostschweizer, der mit dem undankbaren vierten Platz vorlieb nehmen muss. Auch die Silbermedaille wäre in Reichweite gelegen. Nicht mal drei Sekunden fehlen auf den zweiten Platz.